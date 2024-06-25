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Инфляционные ожидания россиян в июне немного повысились

Население России готовится к росту цен в магазинах, отмечается в комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

Источник: life.ru

В июне оценка инфляции, которую люди ожидают через год, возросла до 11,9 с 11,7% месяцем ранее. Увеличение произошло за счет роста ожиданий у опрошенных со сбережениями. У респондентов без сбережений ожидания несколько снизились, но остаются на уровнях осени 2023 года.

Долгосрочные инфляционные ожидания граждан на 5 лет также возросли — до 10,7%.

Индекс потребительских настроений снизился, но остается гораздо выше значений год назад.

Ценовые ожидания предприятий повысились.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».