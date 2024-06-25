Инфляционные ожидания россиян в июне немного повысились

В июне оценка инфляции, которую люди ожидают через год, возросла до 11,9 с 11,7% месяцем ранее. Увеличение произошло за счет роста ожиданий у опрошенных со сбережениями. У респондентов без сбережений ожидания несколько снизились, но остаются на уровнях осени 2023 года.