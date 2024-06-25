Госдума одобрила в первом чтении индексацию пенсий работающим пенсионерам

«Еще раз хочу подчеркнуть, что у каждого человека пенсионное обеспечение индивидуальное, в зависимости от его стажа. Поскольку мы индексируем пенсию с 1 февраля, начнем по накопленной базе, то естественно от этой накопленной базы у него и пойдет увеличение по тем индексам, которые сложатся. Но мы для себя определяли, что среднее, подчеркиваю, минимальное увеличение должно составить где-то 1 300 ₽», — рассказала Татьяна Голикова.
Голикова также сообщила, что размер второй за год индексации пенсий с 1 апреля 2025 года будет определяться по уровню роста оплаты труда за прошедший год, но с вычетом фактической инфляции. Она уточнила, что такая схема — это возврат к механизму индексации пенсий, который работал до 2019 года.
Индексацию пенсий работающим пенсионерам остановили в 2016 году. Законопроект предполагает, что недополученную за восемь лет сумма выплатят гражданину, когда он перестанет работать. При этом пенсия работающих и неработающих пенсионеров будет индексироваться одинаково, дважды в год (в феврале и апреле).
Реализация поправок потребует выделения дополнительных бюджетных средств — 96,45 млрд руб. в 2025 году, 177,03 млрд руб. в 2026-м и 260 млрд руб. в 2027-м. индексация коснется 7,8 млн работающих пенсионеров. При этом Татьяна Голикова заверила, что сбалансированность Соцфонда позволяет вернуться к двум индексациям пенсий.
Индексацию пенсий для работающих пенсионеров анонсировал президент Владимир Путин 7 июня. По его словам, это увеличит численность рабочей силы на рынке труда. Через две недели после заявления президента соответствующий законопроект внесли в Госдуму в соавторстве 320 депутатов.