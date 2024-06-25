Госдума одобрила в первом чтении индексацию пенсий работающим пенсионерам

«Еще раз хочу подчеркнуть, что у каждого человека пенсионное обеспечение индивидуальное, в зависимости от его стажа. Поскольку мы индексируем пенсию с 1 февраля, начнем по накопленной базе, то естественно от этой накопленной базы у него и пойдет увеличение по тем индексам, которые сложатся. Но мы для себя определяли, что среднее, подчеркиваю, минимальное увеличение должно составить где-то 1 300 ₽», — рассказала Татьяна Голикова.