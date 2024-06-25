Эксперты спрогнозировали, куда двинется курс рубля после июньских «качелей»

Что может произойти дальше? «Укрепление рубля в ближайшие дни может продолжиться из-за подготовки к налоговому периоду. Кроме того, рубль по-прежнему поддерживают фундаментальные факторы: высокие процентные ставки, продажи валюты экспортерами, операции Банка России и минфина на валютном рынке. При этом спрос компаний-импортеров на валюту может быть пониженным из-за инфраструктурных проблем и неопределенности», — перечисляет старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. В третьем квартале волатильность валютного курса останется повышенной, а тренд к укреплению рубля может сохраниться, прогнозирует эксперт. «В дальнейшем динамика курса рубля будет зависеть от скорости адаптации бизнеса и финансовой системы к новым условиям проведения платежей и расчетов», — говорит Ващелюк.