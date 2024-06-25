Эксперты спрогнозировали, куда двинется курс рубля после июньских «качелей»

Последние восемь месяцев рубль довольно тихо и мирно торговался в одном и том же диапазоне: примерно 87−94 ₽ за долл., 93−101 ₽ за евро и 11,8−12,8 ₽ за юань. Но из колеи российскую валюту выбили санкции США на Московскую биржу и ее дочерние структуры, введенные 12 июня. С 13 июня Мосбиржа остановила торги долларом и евро. После этого курс рубля начал определяться внебиржевым рынком (впрочем, как и во многих странах мира).
Однако изменение привычного порядка на финансовом рынке всегда вызывает повышенные колебания (волатильность). Причем рубль сначала двинулся в сторону укрепления — так, по официальному курсу Банка России, 20 июня доллар уже стоил дешевле 83 ₽ Сейчас курс снова вернулся ближе к 90 ₽ за долл.
Так что шатания рубля из стороны в сторону — пока, по сути, новая «нормальность». «Дополнительная волатильность в последние дни также связана с налоговым периодом, а с июля мы ожидаем сокращения продажи валюты Банком России на эквивалент приблизительно 3,8 млрд руб. в день. В этих условиях, полагаем, говорить о прекращении периода повышенной волатильности рано», — предупреждает главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин.
К шатаниям курса рубля из стороны в сторону придется привыкнуть на некоторое время. Это норма при адаптации рынка к новым правилам игры.
По его мнению, гибкость курсовой политики сейчас заметно снизилась. Де-факто ее сейчас можно вести через торгово-расчетные ограничения и меры контроля за движением капитала, устанавливаемые правительством и Банком России (с одной стороны) и зарубежными странами (с другой), говорит Кузьмин. «В этих условиях волатильность и уровни курса могут в гораздо большей степени определяться решениями властей и техническими особенностями проведения расчетных операций, чем рыночными факторами, что делает прогнозы курса гораздо более зависимыми от неэкономических факторов», — считает эксперт.
В том числе, чтобы избежать переукрепления рубля, были изменены правила продажи валютной выручки для крупнейших экспортеров, действующие до конца апреля 2025 года.
Правительство их смягчило: если раньше крупнейшие экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, то новое постановление правительства снизило эту планку до 60%. Как отмечалось в пояснении кабмина, решение принято «с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности».
Причем второй фактор тоже важен для сохранения баланса на рынке. «Усилились проблемы с проведением трансграничных платежей за импорт, что привело к сокращению спроса на валюту, тогда как приток за экспорт сохранился. Таким образом, сформировался профицит предложения иностранной валюты на внутреннем рынке», — отмечает аналитик «Цифра брокер» Полина Щукина. Поэтому смягчение требований для экспортеров по продаже валютной выручки как раз должно стабилизировать объем предложения валюты, добавляет она. Одним из значимых факторов для динамики рубля, который тоже нельзя недооценивать, Щукина называет эмоциональный фон участников валютного рынка.
Эмоциональные решения участников валютного рынка тоже влияют на курс рубля
Что может произойти дальше? «Укрепление рубля в ближайшие дни может продолжиться из-за подготовки к налоговому периоду. Кроме того, рубль по-прежнему поддерживают фундаментальные факторы: высокие процентные ставки, продажи валюты экспортерами, операции Банка России и минфина на валютном рынке. При этом спрос компаний-импортеров на валюту может быть пониженным из-за инфраструктурных проблем и неопределенности», — перечисляет старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк. В третьем квартале волатильность валютного курса останется повышенной, а тренд к укреплению рубля может сохраниться, прогнозирует эксперт. «В дальнейшем динамика курса рубля будет зависеть от скорости адаптации бизнеса и финансовой системы к новым условиям проведения платежей и расчетов», — говорит Ващелюк.
По мнению же Кузьмина, если не будет нового ужесточения практики применения санкций в части еще более значительного ограничения на операции с юанем, то рубль с начала июля будет немного слабее.
«В целом, мы ожидаем постепенного ослабления курса, до 93 ₽ за долл. в среднем во втором полугодии. Конечно, всегда есть вероятность, что рубль значительно ослабнет или укрепится, и 100 ₽ за долл. — точно не какая-то невозможная величина. Но стоит помнить, что при текущей гибкости курсообразования значительные скачки курса скорее будут связаны с изменением взаимных ограничений, а не сугубо экономическими факторами, и ужесточение этих ограничений как минимум на первых этапах способствует укреплению, а не ослаблению рубля», — подчеркивает эксперт.
По прогнозу аналитика ФГ «Финам» Александра Потавина, в июле курс российской валюты будет находиться в диапазоне 87,5−95 ₽ за долл. «Ближе к концу года мы сохраняем ожидания по более слабому курсу рубля: торговый диапазон по доллару может подняться до 92−97 ₽», — не исключает он.