Депутаты предложили ужесточить контроль за вывозом коммунальных отходов

Поправки, подготовленные депутатами, вносят изменения в Закон «О водоснабжении и водоотведении». Его предложено дополнить понятием «нецентрализованная система водоотведения». Это всевозможные сооружения, которые граждане делают самостоятельно. Особенно на территории частных построек и на дачах. Сколько таких сооружений, естественно, никто не считал. Но проблема в том, что сейчас контроля за вывозом канализационных отходов практически нет, а их перевозкой занимаются в основном частники, которых нанимают те же дачники. В результате отходы просто оказываются в лесу по-соседству.
Сброс жидких бытовых отходов в природные объекты является серьезной экологической проблемой.
Деятельность по вывозу таких отходов предлагают узаконить. И производить вывоз через договоры между жителями и организацией водопроводно-канализационного хозяйства либо с организацией, которая по договорам перевозит стоки от потребителя к очистным сооружениям. «Введение понятия “нецентрализованная система водоотведения” призвано устранить существующий пробел в законодательстве, — отмечает управляющий партнер компании “Русяев и партнеры”, юрист Илья Русяев. — Важным аспектом является замена термина “жидкие бытовые отходы” на “сточные воды, отводимые с использованием нецентрализованной системы водоотведения”. Это не просто семантическое изменение, а существенная правовая трансформация, которая может повлиять на режим обращения с этими веществами. Такое переопределение может привести к изменению применимых норм и стандартов, что потребует пересмотра подзаконных актов и технических регламентов».
Неконтролируемый сброс ЖБО в природные объекты является серьезной экологической проблемой, приводящей к загрязнению почв и водоемов. Введение более строгого контроля за транспортировкой и утилизацией этих веществ может существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду.
«Эффективность этих мер будет зависеть от практической реализации закона и от того, насколько успешно будет организована система мониторинга и контроля за деятельностью ассенизаторских компаний», — считает Русяев.