Депутаты предложили ужесточить контроль за вывозом коммунальных отходов

Деятельность по вывозу таких отходов предлагают узаконить. И производить вывоз через договоры между жителями и организацией водопроводно-канализационного хозяйства либо с организацией, которая по договорам перевозит стоки от потребителя к очистным сооружениям. «Введение понятия “нецентрализованная система водоотведения” призвано устранить существующий пробел в законодательстве, — отмечает управляющий партнер компании “Русяев и партнеры”, юрист Илья Русяев. — Важным аспектом является замена термина “жидкие бытовые отходы” на “сточные воды, отводимые с использованием нецентрализованной системы водоотведения”. Это не просто семантическое изменение, а существенная правовая трансформация, которая может повлиять на режим обращения с этими веществами. Такое переопределение может привести к изменению применимых норм и стандартов, что потребует пересмотра подзаконных актов и технических регламентов».