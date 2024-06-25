Что делать с акциями бывшего Polymetal: 3 сценария для инвестора

Что случилось.
25 июня пресс-служба Solidcore Resources (ранее Polymetal International) сообщила, что компания подала заявку на делистинг акций (тикер POLY) с Московской биржи. Эмитент просит, чтобы торговая площадка установила в качестве последнего дня торгов 30 сентября 2024 года. До этого дня акционерам будет предложено обменять акции, котирующиеся на Московской бирже, на бумаги, торгуемые на бирже Международный финансовый центр «Астана» (AIX).
Решение о делистинге связано с недавними санкциями США против Московской биржи, объяснили в компании. Также из-за санкций против российской депозитарной инфраструктуры акционеры, приобретавшие бумаги на Московской бирже, не могут принимать участие в корпоративных действиях компании.
Акции золотодобытчика на открытии торгов 25 июня в моменте упали на Мосбирже на 27,32%, подешевев до ₽182,8 за бумагу. Однако затем падение существенно замедлилось: к 14:28 мск акции Solidcore Resources теряли 12,41%, торгуясь по ₽220,3. Тем временем бумаги Solidcore Resources на AIX снижаются на 4,53%, до $2,73 (₽238,5), свидетельствуют данные биржи на 14:23 мск.
«РБК Инвестиции» спросили у аналитиков, что делать инвестору с акциями на Московской бирже и какие перспективы у этих бумаг.
Что делать с акциями бывшего Polymetal
Обменять.
Большинство аналитиков, с чьим мнением ознакомились «РБК Инвестиции», считают, что для долгосрочного инвестирования наиболее выгодное решение — принять участие в обмене акциями.
«На мой взгляд, если речь идет о долгосрочных инвесторах, то, пока есть возможность обменять российские акции на акции в Казахстане, это необходимо делать», — считает инвестиционный стратег ИК «Алор Брокер» Павел Веревкин.
Эксперт привел слова главы Solidcore Resources Виталия Несиса, когда тот сравнил торги акциями Polymetal на Московской бирже с рынком фанатских карточек k-pop: «Непонятно, чем именно торгуют, но делать это интересно и радостно». Таким образом, по мнению Павла Веревкина, российские инвесторы в акциях Polymetal фактически играли в «последнего дурака». По словам стратега «Алор Брокера», участники торгов покупали акции, чтобы перепродать их с прибылью «бóльшему дураку», поскольку бумаги «не представляли собой полноценный актив».
Что такое делистинг и как на него реагировать инвестору.
Старший инвестиционный консультант сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Давид Григорьев также считает, что долгосрочному инвестору наиболее целесообразно обменять акции на бумаги с листингом в Казахстане. Аналитик объясняет, что Polymetal планирует инвестировать в проекты развития в Казахстане и странах Центральной Азии. «Ожидается, что в течение следующих пяти лет Polymetal вложит более $1 млрд в проекты в Казахстане, в первую очередь в Иртышский ГМК, запуск которого обеспечит для Polymetal независимое от расположенного в России Амурского ГМК производство», — говорит Григорьев.
Чтобы распоряжаться акциями на бирже AIX, необходимо иметь счет в казахстанском брокере. В России «Цифра брокер» предоставляет клиентам прямой выход к казахстанской бирже AIX и обращающимся на ней активам. Доступ к зарубежным рынкам для россиян через локальных российских брокеров доступен только квалифицированным инвесторам.
Продать
Тем, кто держал небольшое количество бумаг на короткий срок, может быть выгоднее продать акции на Московской бирже, считают опрошенные аналитики. «Если речь идет о спекулянтах с небольшой суммой, тогда процесс обмена может быть нецелесообразным, в таком случае лучше признать свою ошибку и зафиксировать убыток», — говорит Веревкин.
По мнению руководителя департамента инвестиционной аналитики «Т-Инвестиций» Кирилла Комарова, большинству инвесторов проще продать акции. «Для массового российского инвестора, я думаю, будет проще продать эту бумагу и инвестировать деньги в какие-то российские понятные истории, где нет инфраструктурных рисков», — сказал он в эфире программы «Рынки. Утро» на телеканале РБК.
Держать
Российским держателям также доступна опция ничего не делать и оставить себе акции Solidcore Resources. Все эксперты отметили, что владение бумагами Solidcore Resources после делистинга сопряжено с рисками. Аналитики телеграм-канала Market Power сомневаются, что после делистинга бумаги можно будет продать вне биржи. «Проблема в том, что для таких операций бумаги должны быть не в подсанкционном депозитарии (то есть не в НРД), что маловероятно», — отметили они.
Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Казаков обратил внимание, что торговля акциями вне биржи делает ценообразование менее прозрачным, а бумаги гораздо менее ликвидными. Веревкин из «Алора» настоятельно не рекомендует держать акции Solidcore Resources после делистинга.
Перспективы бумаг в Астане
У аналитиков «БКС Мир инвестиций» по-прежнему позитивный взгляд на бумаги золотодобытчика. Казаков отметил, что у золотодобытчика есть потенциал роста акций на бирже в Астане. «Но этот потенциал долгосрочный, так как компания ставит приоритетом удвоение добычи и массивные инвестиции — более $1 млрд в течение следующих пяти лет», — отметил он. Аналитик добавил, что инвесторам не стоит ждать дивидендов от компании ранее 2028 года.
Комаров из «Т-Инвестиций» считает, что в Казахстане у акций остается инвестиционная идея, учитывая перспективные месторождения. При этом он отметил невысокую ликвидность рынка в Казахстане. «В целом там рынок не очень развит по сравнению с Россией, эмитентов не так много. Они в основном все в ресурсной индустрии, много госкомпаний и нет частного инвестора, который есть у нас, который активно торгует и понимает, что такое акции как инструмент», — пояснил эксперт.
Перспективы бумаг в России
Аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции» считают, что до 30 сентября динамика акций на Мосбирже будет аналогична динамике котировок на AIX. Однако, отмечает Григорьев, на Мосбирже возможна повышенная волатильность в котировках Solidcore Resources в связи с возможным закрытием спекулятивных позиций.
Руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин полагает, что пока есть возможность обмена на акции AIX, бумаги на Мосбирже будут торговаться лишь с небольшим дисконтом к AIX. «Он не будет сильно расти из-за возможности арбитража — покупки на Мосбирже и продажи после обмена на AIX», — резюмировал эксперт.