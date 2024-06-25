Что делать с акциями бывшего Polymetal: 3 сценария для инвестора

Комаров из «Т-Инвестиций» считает, что в Казахстане у акций остается инвестиционная идея, учитывая перспективные месторождения. При этом он отметил невысокую ликвидность рынка в Казахстане. «В целом там рынок не очень развит по сравнению с Россией, эмитентов не так много. Они в основном все в ресурсной индустрии, много госкомпаний и нет частного инвестора, который есть у нас, который активно торгует и понимает, что такое акции как инструмент», — пояснил эксперт.