ЦБ выявил манипуляции бондами «Европлана» бывшими топ-менеджерами группы

Банк России установил факты манипулирования рынком при совершении сделок с облигациями лизинговой компании «Европлан» на организованных торгах. Согласно сообщению регулятора, такие противозаконные сделки совершались по предварительному соглашению между бывшим генеральным директором ООО «Европлан Сервис» (дочерняя стурктура ЛК «Европлан») Михайловым А. С. и его супругой Михайловой А. А., действовавшими в качестве продавцов, и бывшим директором по инвестициям ПАО «Лизинговая компания “Европлан” Долгих Д. А., который выставлял заявки по брокерскому счету ООО “Европлан Сервис”. Речь идет о бондах компании серии БО-03, БО-05, БО-08, 001Р-01, 001Р-02, 001Р-04.