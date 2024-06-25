ЦБ выявил манипуляции бондами «Европлана» бывшими топ-менеджерами группы

Банк России установил факты манипулирования рынком при совершении сделок с облигациями лизинговой компании «Европлан» на организованных торгах. Согласно сообщению регулятора, такие противозаконные сделки совершались по предварительному соглашению между бывшим генеральным директором ООО «Европлан Сервис» (дочерняя стурктура ЛК «Европлан») Михайловым А. С. и его супругой Михайловой А. А., действовавшими в качестве продавцов, и бывшим директором по инвестициям ПАО «Лизинговая компания “Европлан” Долгих Д. А., который выставлял заявки по брокерскому счету ООО “Европлан Сервис”. Речь идет о бондах компании серии БО-03, БО-05, БО-08, 001Р-01, 001Р-02, 001Р-04.
ЦБ установил, что в период с 22 апреля по 6 мая 2022 года перед совершением операций с долговыми бумагами компании Михайлов и Долгих после переговоров по телефону одновременно выставляли встречные заявки с аналогичными параметрами.
В сообщении регулятора сказано, что разница во времени выставления заявок по указанным операциям составляла менее 1 минуты, а доля операций между подельниками «в большинстве случае превышала 90% от всего объема торгов данными ценными бумагами».
Такие действия «повлекли существенные отклонения спроса, предложения, цены и объема торгов от того уровня, который сформировался бы без таких операций», — отмечается в сообщении ЦБ.
По оценкам Банка России суммарный ущерб использования нерыночного механизма выставления заявок причинил ООО «Европлан Сервис» ущерб не менее ₽31 млн. В то же время Михайлов А. С. получил доход в сумме более ₽16 млн, а Михайлова А. А. — более ₽15 млн.
Действия участников сделки ЦБ назвал нарушением закона и отправил материалы проверки в правоохранительные органы.
«РБК Инвестиции» направили запрос в пресс-службу «Европлана».
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