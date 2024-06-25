Акции бывшего Polymetal рухнули на 27% на новости о делистинге с Мосбиржи

В Polymetal пояснили, что после проведения делистинга акции золотодобытчика будут недоступны для организованных торгов на Мосбирже. Также из-за санкций против НРД и других российских депозитариев акционеры, приобретавшие бумаги на Московской бирже, не могут принимать участие в корпоративных действиях компании. Поэтому компания призвала акционеров обменять акции на новые, выпущенные на AIX в соотношении одна к одной, до 30 сентября 2024 года.