Акции бывшего Polymetal рухнули на 27% на новости о делистинге с Мосбиржи

Акции золотодобытчика Solidcore Resources (ранее Polymetal Internationa) на открытии торгов на Мосбирже в моменте упали на 27,32%, до ₽182,8 за бумагу. К 10:02 мск падение замедлилось до 15,39%, бумаги торговались по ₽211,5.
25 июня пресс-служба компании сообщила, что Solidcore Resources (новое название Polymetal после ребрендинга) подала заявку на делистинг акций (тикер POLY) с Московской биржи. Компания просит биржу установить последний день торгов на 30 сентября 2024 года. Акционерам будет предложено обменять свои акции, котирующиеся на Московской бирже, на акции, торгуемые на бирже Международный финансовый центра «Астана» (AIX).
Polymetal подал заявку о делистинге с Мосбиржи.
Решение о делистинге связано с недавними санкциями США против Московской биржи, объяснили в компании. «Санкции OFAC против Московской биржи и соответствующие риски продолжения листинга для Solidcore, а также полное ограничение в правах для акционеров компании на Мосбирже делают дальнейший листинг нецелесообразным», — цитирует пресс-служба главного исполнительного директора компании Виталия Несиса.
Несис добавил, что после продажи российских активов в марте 2024 года у компании не осталось присутствия в России.
В марте Polymetal закрыл сделку по продаже своих российских активов за $3,69 млрд компании «Мангазея Плюс», которая входит в группу компаний «Мангазея» Сергея Янчукова.
С 22 марта акции Polymetal были исключены из индекса Мосбиржи. Площадка перевела бумаги из первого в третий уровень листинга в связи с продажей российских активов. Однако сама компания тогда сообщала, что не собирается уходить с Мосбиржи.
В Polymetal пояснили, что после проведения делистинга акции золотодобытчика будут недоступны для организованных торгов на Мосбирже. Также из-за санкций против НРД и других российских депозитариев акционеры, приобретавшие бумаги на Московской бирже, не могут принимать участие в корпоративных действиях компании. Поэтому компания призвала акционеров обменять акции на новые, выпущенные на AIX в соотношении одна к одной, до 30 сентября 2024 года.
В мае совет директоров золотодобытчика сообщил, что считает необходимым сменить название компании на Solidcore Resources plc. Также 20 мая совет директоров Polymetal рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Отказ от выплаты дивидендов объяснили геополитическим фактором, ограниченностью доступа к долговому финансированию, сделками M&A, а также запланированными инвестициями на сумму более $1 млрд в проекты в Казахстане и Центральной Азии.
Polymetal также представил новую стратегию развития компании. Компания не планирует выплачивать дивиденды до запуска Иртышского гидрометаллургического комбината (проект Ertis POX) в 2028 году, следует из стратегии Polymetal. Компания рассчитывает принять новую дивидендную политику после выхода Иртышского ГМК на полную мощность.
12 июня Мосбиржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Мосбиржи) подпали под блокирующие санкции США. С 13 июня площадка не проводит биржевые торги долларом и евро, а также инструментами фондового и денежного рынков с расчетами в этих валютах на фондовом, денежном рынках и рынке стандартизированных производных инструментов.