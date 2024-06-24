Всемирный банк направит Египту $700 млн в качестве финансовой помощи

Внешнее финансирование стало необходимо египетскому правительству после того, как государство столкнулось с нехваткой иностранной валюты в 2022 году. Это привело к обесцениванию египетского фунта, рекордным показателям роста инфляции, сокращению импорта и спаду общей экономической активности. В марте 2024 года Египту пришлось девальвировать свою валюту, чтобы стабилизировать экономику и привлечь иностранный капитал. Финансовую помощь стране также выделили Международный валютный фонд ($8 млрд), ЕС (7,4 млрд евро) и США ($1,43 млрд — в 2023 году, $1,44 млрд — в 2024 году).