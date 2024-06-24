Владелец «ВсеИнструменты.ру» проведет IPO на Мосбирже в июле

Директор рынка акций Московской биржи Владимир Овчаров ранее отмечал, что Мосбиржа запланировала провести около 15 IPO в 2024 году. По его словам, до конца года с учетом текущего спроса этот план будет выполнен. В январе — мае 2024 года на Мосбирже было проведено шесть первичных размещений. Свои бумаги разместили «Делимобиль» (DELI), «Диасофт» (DIAS), алкогольная группа Кристалл (АГК) (KLVZ), «Европлан» (LEAS), МФК «Займер» (ZAYM), МТС Банк (MBNK).