Владелец «ВсеИнструменты.ру» проведет IPO на Мосбирже в июле

ПАО «ВИ.ру», которое развивает онлайн-магазин под брендом «ВсеИнструменты.ру», объявило о намерении провести первичное публичное предложение с листингом на Московской бирже. Сообщение компании есть у «РБК Инвестиций». Эмитент ожидает включения акций в первый котировальный список Московской биржи, начало торгов запланировано в июле этого года.
В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие крупнейшему акционеру эмитента, бенефициарными владельцами которого являются основатели компании. Кроме того, «ВИ.ру» не исключает проведения дополнительной эмиссии акций. В конце мая «Ведомости» писали, что на тот момент контролирующими бенефициарами АО «ВИ.ру» являлись основатели компании Виктор Кузнецов и Александр Гольцов.
Привлеченный в ходе IPO капитал могут направить на развитие бизнеса и финансирование операционной и инвестиционной деятельности компании. По результатам листинга крупнейший акционер эмитента сохранит за собой контролирующую долю в капитале.
Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций можно будет через ведущих российских брокеров.
По итогам 2023 года выручка компании увеличилась на 54% по сравнению с предыдущим годом, достигнув ₽132,8 млрд. Рентабельность по EBITDA составила 7,6%. По данным компании, в 2023 году B2B-сегмент обеспечил ей 63% продаж.
Директор рынка акций Московской биржи Владимир Овчаров ранее отмечал, что Мосбиржа запланировала провести около 15 IPO в 2024 году. По его словам, до конца года с учетом текущего спроса этот план будет выполнен. В январе — мае 2024 года на Мосбирже было проведено шесть первичных размещений. Свои бумаги разместили «Делимобиль» (DELI), «Диасофт» (DIAS), алкогольная группа Кристалл (АГК) (KLVZ), «Европлан» (LEAS), МФК «Займер» (ZAYM), МТС Банк (MBNK).
Кроме того, в мае IPO на СПБ Бирже провела группа «Элемент». Оно стало крупнейшим на российском фондовом рынке за последние годы, группе удалось привлечь ₽15 млрд.