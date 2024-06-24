В Госдуму внесут законопроект, запрещающий устанавливать оклад ниже МРОТ

Авторы утверждают, что толкование норм ТК РФ «позволяет заключить, что не менее МРОТ должна быть сумма всех полученных работником в соответствующем месяце выплат, входящих в систему оплаты труда». «Мы достаточно наблюдали, как некоторые чиновники ради рисования отчетов в Москву устраивали игры с оплатой бюджетников. В коммерческих структурах тоже могут назначить оклад небольшой, а основную зарплату уже только по воле начальника. Подобную практику нужно прекратить. Оклад работника не должен быть ниже прожиточного минимума. Остальное — дополнительные выплаты», — пояснил ТАСС Слуцкий.