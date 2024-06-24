Сколько денег понадобится на индексацию пенсий работающих пенсионеров

Такую оценку представил Комитет по Труду и соцполитике нижней палаты парламента. Андрей Исаев уточнил, что прогноз затрат на дофинансирование пенсий работающим пенсионерам является предварительным: реальные расчеты будут зависеть от уровней инфляции в текущем и следующих годах.
Комитет одобрил законопроект об индексации пенсий для рассмотрения в первом чтении. Как сообщил на заседании председатель комитета Думы Ярослав Нилов, законопроект может быть рассмотрен и принят сразу в трёх чтениях уже на этой неделе. Второе чтение может состояться в среду.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы по тем же правилам, что и пенсии неработающих. Министр пояснил, что в 2024 году завершится переходный период, в течение которого каждый год с 1 января пенсии индексировались на уровень фактической инфляции. Индексация пенсий будет проводиться дважды в год, начиная с февраля 2025 года.
Для расчёта размера прибавки к пенсии работающих пенсионеров в следующем году будет использоваться размер пенсии с учётом всех прошедших индексаций, включая период с 2016 по 2024 год. Однако включение индексации за этот период в пенсию произойдёт только после завершения трудовой деятельности.
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Виктория Воропаева