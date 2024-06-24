Сколько денег понадобится на индексацию пенсий работающих пенсионеров

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы по тем же правилам, что и пенсии неработающих. Министр пояснил, что в 2024 году завершится переходный период, в течение которого каждый год с 1 января пенсии индексировались на уровень фактической инфляции. Индексация пенсий будет проводиться дважды в год, начиная с февраля 2025 года.