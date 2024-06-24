Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сколько денег понадобится на индексацию пенсий работающих пенсионеров

По словам депутата Госдумы Андрея Исаева, на индексацию пенсий работающих пенсионеров потребуется 96,5 млрд руб. в 2025 году, 177 млрд руб. в 2026 году и 260 млрд руб. в 2027 году.

Источник: Reuters

Такую оценку представил Комитет по Труду и соцполитике нижней палаты парламента. Андрей Исаев уточнил, что прогноз затрат на дофинансирование пенсий работающим пенсионерам является предварительным: реальные расчеты будут зависеть от уровней инфляции в текущем и следующих годах.

Комитет одобрил законопроект об индексации пенсий для рассмотрения в первом чтении. Как сообщил на заседании председатель комитета Думы Ярослав Нилов, законопроект может быть рассмотрен и принят сразу в трёх чтениях уже на этой неделе. Второе чтение может состояться в среду.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы по тем же правилам, что и пенсии неработающих. Министр пояснил, что в 2024 году завершится переходный период, в течение которого каждый год с 1 января пенсии индексировались на уровень фактической инфляции. Индексация пенсий будет проводиться дважды в год, начиная с февраля 2025 года.

Для расчёта размера прибавки к пенсии работающих пенсионеров в следующем году будет использоваться размер пенсии с учётом всех прошедших индексаций, включая период с 2016 по 2024 год. Однако включение индексации за этот период в пенсию произойдёт только после завершения трудовой деятельности.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева