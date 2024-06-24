Счетная палата хочет оценить способность семей России оплачивать услуги ЖКХ

«Нужно сделать это удобным, например, через Госуслуги. Мы должны поддерживать именно те социальные группы и те семьи, которым это действительно необходимо, потому что у нас сейчас одинаково платят все, то есть те, у кого дом за 400 квадратных метров, и семья, которая живет в 50 квадратах», — уточнила Трунова.