Счетная палата хочет оценить способность семей России оплачивать услуги ЖКХ

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Счетная палата РФ предлагает разработать методику, которая позволит оценить способность российских семей оплачивать услуги ЖКХ, чтобы настроить адресную поддержку в этой сфере, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.
«Наше предложение по результатам мероприятия прошлого года — разработать методику оценки способности домохозяйств оплачивать коммунальные услуги. Это будет способствовать максимально адресной поддержке людей, поменяет сам подход к поддержке граждан, которых необходимо субсидировать в части оплаты коммунальных услуг», — сказала Трунова.
В частности, по ее словам, речь может идти о предоставлении субсидий домохозяйствам, счета на оплату коммунальных услуг которых превышают 22% об общего дохода семьи. «Или это может быть 10%, как, например, в Москве это сделано и еще в нескольких регионах», — добавила она.
«Нужно сделать это удобным, например, через Госуслуги. Мы должны поддерживать именно те социальные группы и те семьи, которым это действительно необходимо, потому что у нас сейчас одинаково платят все, то есть те, у кого дом за 400 квадратных метров, и семья, которая живет в 50 квадратах», — уточнила Трунова.
При этом, по данным Счётной палаты, в среднем по России расходы на оплату услуг ЖКХ в общем объеме потребительских расходов домашних хозяйств составляют 10,1%.
Аудитор обратила внимание, что россияне не воспринимают коммунальную инфраструктуру как услугу, которая требует затрат на содержание. «Много лет она просто эксплуатировалась, а сейчас уже требует больших вложений. Если энергетика и теплоснабжение интересны частным инвесторам, то водообеспечение и водоотведение вообще практически непривлекательные подсектора. Государство ежегодно вкладывает в эту сферу средства, но компенсировать этот износ за 3−4 года, при существующем объеме инвестиций, почти невозможно», — сказала Трунова.
«Поэтому тарифная политика — это всегда очень болезненный вопрос, связанный с консенсусом между возможностью населения оплачивать коммунальные услуги и необходимостью обновления инфраструктуры», — подчеркнула она.