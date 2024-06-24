Ресурс дедолларизации: золото заменяет американскую валюту по всему миру

Согласно опросу WGC, 69% банкиров считают, что через пять лет в их резервах будет «умеренно» или «значительно» больше золота. Для сравнения, в 2022 году таких было 46%, а в 2023-м — 62%. Напротив, доля тех, кто думает, что объемы золота в хранилищах уменьшатся, упало с 24 до 13%. То же самое и по более краткосрочному прогнозу: 81% опрошенных полагает, что в следующие 12 месяцев золота в резервах прибавится — рекорд за всё время. И впервые ни один респондент не предположил, что центробанки будут продавать драгоценный металл.