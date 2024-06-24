Производство топлива отстает от плана

В условиях сезонного повышения спроса на топливо российские нефтекомпании наращивают выпуск бензина медленнее, чем предполагают планы Минэнерго. По данным «Ъ», производство топлива за 18 дней июня увеличилось на 2% относительно среднего уровня мая, до 108 тыс. тонн в сутки. Это на 7% меньше прогнозируемого министерством уровня, хотя в июле рост должен продолжиться. Вопрос насыщения внутреннего рынка топливом остается ключевым для правительства, чтобы принять решение о продлении разрешения на экспорт. Решения пока нет, тем временем стоимость бензина на бирже растет в течение всего месяца.