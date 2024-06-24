Производство топлива отстает от плана

Среднесуточный выпуск высокооктанового бензина за 18 дней июня увеличился на 2% относительно мая, до 108 тыс. тонн, рассказали источники «Ъ», знакомые со статистикой. Несмотря на продолжающееся восстановление производства, нефтекомпании на 7,2% отстали от планируемого Минэнерго уровня. Экспорт бензина, открытый с конца прошлого месяца, относительно мая вырос на 53%, до 8,4 тыс. тонн в сутки. Запасы бензина на НПЗ и нефтебазах сократились на 2,7% относительно предыдущей недели, но остаются на уровне чуть менее 2 млн тонн, что превышает прошлогодний уровень.
«На рынке абсолютно стабильная ситуация, на сегодняшний день у нас запасы бензина и дизельного топлива, если сравнить с прошлым годом, на 5−10% выше. Мы видим, что наши НПЗ производят больше бензина и дизельного топлива по сравнению с прошлым годом», — говорил 7 июня вице-премьер Александр Новак. В Минэнерго отказались от комментариев.
Вопрос насыщения внутреннего рынка топливом — ключевой для принятия решения о продлении отмены ограничений на экспорт бензина с июля. Изначально правительство запретило вывоз бензина за рубеж с марта по август, а 20 мая действие эмбарго было приостановлено до конца июня и запрет должен быть возобновлен с июля по август. В конце июня правительство планировало обсудить, стоит ли возобновлять запрет на экспорт с июля. По данным «Ъ», на конец прошлой недели такое решение не было согласовано.
В пользу продления отмены экспортных ограничений может сыграть то, что крупнейшие российские НПЗ продолжают увеличивать нефтепереработку после снижения весной из-за ремонтов. Рост производства бензина ожидается в связи с перезапуском установки каталитического крекинга, которая простаивала с начала года, на Нижегородском НПЗ ЛУКОЙЛа.
Впрочем, снова закрыть экспорт власти может вновь заставить угроза возобновившихся атак беспилотников на российские НПЗ. В марте, когда был введен запрет на экспорт бензина, несколько установок первичной переработки нефти крупных российских НПЗ получили повреждения после попадания дронов.
Кроме того, в условиях сохранения открытого экспорта и роста спроса биржевая стоимость бензина, который дорожал на протяжении всего июня, продолжит расти. По итогам
Нижегородский НПЗ перезапустил установку каталитического крекинга, а это около 10% общероссийского производства бензина, напоминает Виктор Катона из Kpler. По его словам, это сильно скажется на бензиновом балансе и, даже несмотря на пиковый спрос на бензин в июле—августе, все равно улучшит ситуацию с производством. Кроме того, отмечает господин Катона, Комсомольский НПЗ «Роснефти» имеет потенциал роста переработки.
По мнению аналитика, возвращение мощностей российских НПЗ позволит России экспортировать больше бензина летом, если власти продлят открытие экспорта. «В то же время, если главная цель властей — это сдерживание какого бы то ни было ценового роста, то вполне могут пренебречь экспортной выручкой НПЗ и предпочесть продление запрета на летние месяцы», — считает Виктор Катона.