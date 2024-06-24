Понижательные риски в РФ остаются преобладающими

В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется под сдержанным нисходящим давлением ввиду отсутствия веских сигналов для роста из-за рубежа, а также ожиданий вступления в силу очередного пакета санкций ЕС, который затронет прежде всего нефтегазовую, транспортную, IT и банковскую отрасли. Совет директоров Транснефти в понедельник должен подтвердить обнародованную еще на прошлой неделе рекомендацию по дивидендам за 2023 год в размере 177,2 ₽ с доходностью 11,4% — выше средней по рынку. Неделя в целом в РФ отметится большим числом собраний акционеров по выплатам. Российский рынок не прочь расти, но продолжает испытывать негативное влияние среднесрочных факторов, что предупреждает о сохранении основных понижательных рисков.