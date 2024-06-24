Понижательные риски в РФ остаются преобладающими

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу упали на 0,3% и 3,2% соответственно, реагируя на динамику рубля. Рублевый индикатор завершил неделю выше 3100 пунктов с ближайшим важным сопротивлением 3190 пунктов, стабилизация выше которого позволит ожидать развития восходящей коррекции. Долларовый РТС вернулся в район 1100 пунктов, реагируя на более низкий официальный курс рубля и показывая повышенную волатильность.
Рубль к юаню на Мосбирже в пятницу на закрытии торгов потерял 0,8%, достигнув 12,04 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ составили 87,95 ₽ и 94,26 ₽ соответственно. В пятницу власти смягчили требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, снизив порог с 80% до 60% в попытке сдержать укрепление рубля. Нововведение должно носить умеренно позитивный для экспортеров эффект.
В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, останется под сдержанным нисходящим давлением ввиду отсутствия веских сигналов для роста из-за рубежа, а также ожиданий вступления в силу очередного пакета санкций ЕС, который затронет прежде всего нефтегазовую, транспортную, IT и банковскую отрасли. Совет директоров Транснефти в понедельник должен подтвердить обнародованную еще на прошлой неделе рекомендацию по дивидендам за 2023 год в размере 177,2 ₽ с доходностью 11,4% — выше средней по рынку. Неделя в целом в РФ отметится большим числом собраний акционеров по выплатам. Российский рынок не прочь расти, но продолжает испытывать негативное влияние среднесрочных факторов, что предупреждает о сохранении основных понижательных рисков.
События дня:
- индекс делового климата Ifo по Германии за июнь (11.00 мск)
- совет директоров Транснефти по дивидендам за 2023 г
- публикация и вступление в силу 14-го пакета санкций ЕС против России
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