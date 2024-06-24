Nvidia утроила свою капитализацию за год: что это дает инвесторам

Reuters отмечает, что за период с октября 2022 года акции американской компании Nvidia выросли в цене более чем на 1000%, а за последние 12 месяцев — на 206%. Инвесторы верят, что это не предел, так как компания активно участвует в технологическом развитии, а ее чипы поддерживают искусственный интеллект (ИИ). Ожидается, что выручка удвоится в текущем финансовом году и достигнет 160 миллиардов долларов в следующем. Однако акции уже стоят дорого, и в случае резкого отката они могут быть уязвимы.