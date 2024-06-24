Nvidia утроила свою капитализацию за год: что это дает инвесторам

Reuters отмечает, что за период с октября 2022 года акции американской компании Nvidia выросли в цене более чем на 1000%, а за последние 12 месяцев — на 206%. Инвесторы верят, что это не предел, так как компания активно участвует в технологическом развитии, а ее чипы поддерживают искусственный интеллект (ИИ). Ожидается, что выручка удвоится в текущем финансовом году и достигнет 160 миллиардов долларов в следующем. Однако акции уже стоят дорого, и в случае резкого отката они могут быть уязвимы.
Несмотря на это, акции вознаграждали оптимистично настроенных инвесторов в прошлом и наказывали сомневающихся. Они выросли на 164% в 2021 году и достигли отметки в 3,2 триллиона долларов. Оптимистично настроенные инвесторы указывают на доминирование Nvidia в области ИИ как на причину своего «бычьего» прогноза.
Аналитики D.A. Davidson дают «нейтральный» рейтинг акциям Nvidia и целевую цену в 90 долларов, что ниже текущей цены акций. Они считают, что компания вряд ли сможет поддерживать свои высокие показатели роста.
Стэнли Дракенмиллер заявил в прошлом месяце, что сократил свою долю в Nvidia из-за переоценки ИИ. Он считает, что хотя ИИ может быть немного переоценен в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе он будет недооценен.
Некоторые инвесторы считают, что ИИ может быть немного переоценен, а конкуренция может ослабить лидерство Nvidia на рынке. Аналитики Morningstar оценивают справедливую стоимость акций в 105 долларов.
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Виктория Воропаева