Каким будет курс рубля 25 июня 2024: прогноз эксперта

Рубль в начале недели выглядел крепко. Усиление его произошло как к юаню на биржевых торгах, так и к доллару — по индикаторам срочного рынка. Локальную поддержку рублю может оказывать налоговый период, пик которого придётся на ближайшую пятницу. Кроме того, стоит отметить ослабление доллара к другим валютам — индекс DXY теряет 0,4%. Смягчение требований к нормам возврата экспортной выручки способно уравновесить баланс факторов для рубля и вскоре привести курс нацвалюты к более низким, экономически обоснованным уровням. По нашим оценкам, во вторник пара юань-рубль в ходе биржевых торгов может двигаться в пределах 11,8−12,8, прогноз по курсу рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка — 85,5−88,5.