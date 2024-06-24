Каким будет курс рубля 25 июня 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций начал неделю разнонаправленной динамикой. Индекс Мосбиржи двигался вблизи 3100 п. Покупателей сдерживало укрепление рубля. Кроме того, в ЕС был принят очередной пакет антироссийских санкций.
Внешний фон слал противоречивые сигналы. Биржевые индексы КНР просели на 1,1−3,3%, в Европе и США настроения были, напротив, умеренно позитивными. Сырьевые активы подрастали в цене, поддержанные импульсом ослабления доллара на мировом рынке. Цены на нефть при этом дополнительно поддерживает высокий автомобильный сезон в Штатах. Оценка текущей ситуации и индекс делового климата IFO в Германии за июнь вышли немного хуже прогнозов.
Из статистики завтрашнего дня выделим июньский индекс доверия потребителей CB. Henderson во вторник проведет День инвестора. Акционеры Совкомбанка на общем собрании обсудят утверждение дивидендов. МТС опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал.
Активный санкционный фон и высокая волатильность валютного рынка предвещают скорее нейтральную краткосрочную картину на российском рынке. Прогноз по индексу Мосбиржи на 25 июня- 3055−3155 п.
Рубль в начале недели выглядел крепко. Усиление его произошло как к юаню на биржевых торгах, так и к доллару — по индикаторам срочного рынка. Локальную поддержку рублю может оказывать налоговый период, пик которого придётся на ближайшую пятницу. Кроме того, стоит отметить ослабление доллара к другим валютам — индекс DXY теряет 0,4%. Смягчение требований к нормам возврата экспортной выручки способно уравновесить баланс факторов для рубля и вскоре привести курс нацвалюты к более низким, экономически обоснованным уровням. По нашим оценкам, во вторник пара юань-рубль в ходе биржевых торгов может двигаться в пределах 11,8−12,8, прогноз по курсу рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка — 85,5−88,5.
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