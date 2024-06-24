Как санкции ЕС против «российского SWIFT» скажутся на россиянах

Если говорить о последствиях санкций в отношении СПФС, то для рядовых граждан ничего не изменится, а вот для организаций возможны ограничения по расчетам в среднесрочной перспективе. То есть в период, пока не будут разработаны альтернативные варианты, или же некоторые банки дружественных стран и вовсе могут не отреагировать на угрозы ЕС и продолжат сотрудничать с российскими компаниями, разъяснила экономист.