Как санкции ЕС против «российского SWIFT» скажутся на россиянах

Фактически СПФС была разработана как ответная реакция на первые западные санкции ещё в 2014 году, далее система работала внутри страны, а с 2022 года к ней начали подключаться банки из дружественных стран, например, банки Белоруссии, Армении, Казахстана, всего 20 стран.
Новые ограничения, по мнению финансиста, в большей мере коснутся банков-партнеров из дружественных стран.
«В частности, есть угроза введения вторичных санкций по отношению к тем из них, которые работают с контрагентами и из России, и из Европы. Европейские структуры могут ввести более тщательный контроль за соблюдением требований по ограничениям для банков из СНГ или АТР», — полагает эксперт.
По заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет санкций направлен на борьбу с теневой банковской сетью за рубежом.
«Однако, эти ограничения, скорее, станут стимулирующим фактором для развития расчетов в цифровых валютах и дальнейшей интеграции платежных систем РФ и стран-партнеров», — считает Мери Валишвили.
Если говорить о последствиях санкций в отношении СПФС, то для рядовых граждан ничего не изменится, а вот для организаций возможны ограничения по расчетам в среднесрочной перспективе. То есть в период, пока не будут разработаны альтернативные варианты, или же некоторые банки дружественных стран и вовсе могут не отреагировать на угрозы ЕС и продолжат сотрудничать с российскими компаниями, разъяснила экономист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева