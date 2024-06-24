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Как санкции ЕС против «российского SWIFT» скажутся на россиянах

Очередной пакет европейских санкций, в числе прочих, включает меры против Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), которая представляет собой отечественный аналог системы SWIFT. Как отразятся ограничения на расчетах, рассказала Мери Валишвили, к.э.н., доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Источник: Freepik

Фактически СПФС была разработана как ответная реакция на первые западные санкции ещё в 2014 году, далее система работала внутри страны, а с 2022 года к ней начали подключаться банки из дружественных стран, например, банки Белоруссии, Армении, Казахстана, всего 20 стран.

Новые ограничения, по мнению финансиста, в большей мере коснутся банков-партнеров из дружественных стран.

«В частности, есть угроза введения вторичных санкций по отношению к тем из них, которые работают с контрагентами и из России, и из Европы. Европейские структуры могут ввести более тщательный контроль за соблюдением требований по ограничениям для банков из СНГ или АТР», — полагает эксперт.

По заявлению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет санкций направлен на борьбу с теневой банковской сетью за рубежом.

«Однако, эти ограничения, скорее, станут стимулирующим фактором для развития расчетов в цифровых валютах и дальнейшей интеграции платежных систем РФ и стран-партнеров», — считает Мери Валишвили.

Если говорить о последствиях санкций в отношении СПФС, то для рядовых граждан ничего не изменится, а вот для организаций возможны ограничения по расчетам в среднесрочной перспективе. То есть в период, пока не будут разработаны альтернативные варианты, или же некоторые банки дружественных стран и вовсе могут не отреагировать на угрозы ЕС и продолжат сотрудничать с российскими компаниями, разъяснила экономист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева