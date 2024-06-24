Инвестиции в поисках стабильности. В ООН фиксируют снижение мирового объема ПИИ

При этом в развивающихся странах, традиционно демонстрировавших расширение потока инвестиций (см., например, «Ъ» от 6 июля 2023 года), он, напротив, сократился: на 7%, до $361 млрд. Объем ПИИ в Африку снизился на 3%, в Южную Америку и страны Карибского бассейна — на 1%. Самое заметное сокращение фиксировалось в развивающихся странах Азии — на 8%. Наиболее чувствительным сжатие ПИИ, вероятно, стало для Китая: объем инвестиций составил $163 млрд в 2023 году после $189 млрд в 2022-м. Страна, напомним, видит в привлечении иностранных инвестиций важнейший источник экономического роста — и для этого постепенно упрощает условия для их доступа в страну (последние такие меры были анонсированы в конце прошлой недели). Впрочем, пока ПИИ продолжают снижаться: в январе—апреле 2024-го год к году их объем упал на 27,9%, до $49,7 млрд, сообщало министерство торговли КНР.