Инвестиции в поисках стабильности. В ООН фиксируют снижение мирового объема ПИИ

Глобальные потоки прямых иностранных инвестиций в 2023 году сократились на 2%, до $1,33 трлн, следует из опубликованных ЮНКТАД данных. В 2020 году объем ПИИ на фоне распространения COVID-19 снизился на 36%, в 2021-м —восстановился, а в 2022-м из-за последствий военной операции РФ на Украине вновь сократился — на 12%, до $1,3 трлн.
Доклад организации фиксирует, что на объем ПИИ в 2023 году влияла неуверенность инвесторов в перспективах экономического роста: как мирового, так и отдельных стран. На фоне ужесточения условий финансирования на 46% снизился глобальный объем сделок M&A (слияния и поглощения), на 26% — объем проектного финансирования. Рост же в прошлом году демонстрировали в основном показатели, описывающие ожидания инвесторов: число проектов, которые должны быть реализованы в ближайшем будущем, выросло на 2% (впервые за десять лет — за счет предполагаемых инвестиций в обрабатывающую промышленность). Улучшение ожиданий, отмечают в ЮНКТАД, было сконцентрировано в развивающихся странах, в развитых же государствах число заявлений о новых инвестпроектах сократилось на 6%.
Объем иностранных инвестиций в Европу в 2023 году рос (общий объем экспертами не подсчитан) — расширение ПИИ после оттока 2022 года, впрочем, было во многом обеспечено «оседанием» инвестиций в транзитных странах: потоки выводились в страны зоны евро (в основном — в Люксембург, Нидерланды, Швейцарию) для их приумножения за счет высоких процентных ставок (подробнее см. «Ъ» от 24 января). Без учета привлекательных для инвесторов государств поток ПИИ в Европу сократился на 14%. Спад фиксировался и в других развитых странах, в том числе в США, где объем инвестиций снизился до $311 млрд с $332 млрд в 2022 году. Интересно, что в целом из-за отдельных европейских государств ЮНКТАД фиксирует общий рост ПИИ в экономики развитых стран: на 9%, до $464 млрд.
При этом в развивающихся странах, традиционно демонстрировавших расширение потока инвестиций (см., например, «Ъ» от 6 июля 2023 года), он, напротив, сократился: на 7%, до $361 млрд. Объем ПИИ в Африку снизился на 3%, в Южную Америку и страны Карибского бассейна — на 1%. Самое заметное сокращение фиксировалось в развивающихся странах Азии — на 8%. Наиболее чувствительным сжатие ПИИ, вероятно, стало для Китая: объем инвестиций составил $163 млрд в 2023 году после $189 млрд в 2022-м. Страна, напомним, видит в привлечении иностранных инвестиций важнейший источник экономического роста — и для этого постепенно упрощает условия для их доступа в страну (последние такие меры были анонсированы в конце прошлой недели). Впрочем, пока ПИИ продолжают снижаться: в январе—апреле 2024-го год к году их объем упал на 27,9%, до $49,7 млрд, сообщало министерство торговли КНР.
В целом же прогноз на этот год для динамики глобальных иностранных инвестиций — «умеренно позитивный», отмечают в ЮНКТАД. Предполагается, что объем ПИИ вырастет благодаря ожидающемуся смягчению финансовых условий, но, по всей видимости, незначительно. «Выпавшие» инвестиции по традиционным направлениям (в том числе в Китай и Индию) могут быть перенаправлены в другие экономики. Дополнительно влиять на структуру и направление ПИИ продолжит, как следует из доклада, усиление геополитической напряженности.