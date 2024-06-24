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Главные события финансовых рынков 24−30 июня

Самое важное об экономике и инвестициях: дайджест Финансов Mail.ru. Основано на анализе группы инвестиционных аналитиков Market Power.

Источник: Агентство «Москва»

Макроэкономика

Красная чума инфляции продолжает свирепствовать в мире. В США розничные продажи на непродовольственные товары все еще стабильны, что выливается в рост цен. А Народный Банк Китая сохранил процентные ставки неизменными, хотя снижение ставок могло бы помочь потребительскому спросу и рынку недвижимости.

На этой неделе все внимание будет приковано к данным по ценовому индексу PCE в Штатах. Номинальное значение показателя, по прогнозам, уже около 2%, однако рост цен на товары и услуги намекает, что снижения ставок в ближайшие месяцы ждать не приходится.


В России

В России выйдут данные по прибылям компаний. Они перестали расти год к году еще в марте из-за высоких ставок в экономике. Это негативно сказывается на финансовых результатах предприятий.
Также будет опубликована статистика по промышленному производству. Есть надежда, что слабые данные будут говорить о некотором охлаждении экономики и дадут призрачную надежду на более скорое снижение ставки.

Нефть
По сведениям Управления энергетической информации (EIA), запасы сырой нефти в США сокращаются быстрее, чем ожидали аналитики. Падают и запасы бензина, хотя рынок ожидал роста. Это не могло не подстегнуть котировки. На этой неделе мы ожидаем, что цена «черного золота» будет находиться в коридоре 82,2−89,2 доллара за баррель.

Рубль

На этой неделе в России стартует ежемесячный налоговый период, когда экспортеры обязаны продавать валютную выручку. Вот уже 8 месяцев — это главный фактор стабильности рубля. Аналитики MP считают, что рубль на этой неделе вернется в диапазоны ₽87−94 за доллар, ₽93−101 за евро и ₽11,8−12,8 за юань.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».