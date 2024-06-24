Главные события финансовых рынков 24−30 июня

В России выйдут данные по прибылям компаний. Они перестали расти год к году еще в марте из-за высоких ставок в экономике. Это негативно сказывается на финансовых результатах предприятий.

Также будет опубликована статистика по промышленному производству. Есть надежда, что слабые данные будут говорить о некотором охлаждении экономики и дадут призрачную надежду на более скорое снижение ставки.