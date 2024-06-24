ЕС ввел 14й пакет санкций против России

В понедельник, 24 июня, Евросоюз объявил о принятии 14 пакета санкций против России. Рассказываем, что уже известно и какие компании попали в ограничивающие списки.
В списки, обнародованные пресс-службой Совета Европы, вошли крупные российские компании, официальные лица, представители бизнеса. Под органичения также попали отдельные виды сырья.
«Бриллиантовые» санкции
Евросоюз в рамках очередного пакета санкций уточнил правила, касающиеся российских алмазов и бриллиантов. Санкции не касаются бриллиантов, которые находились в ЕС или третьей стране (но не в России) или были огранены в третьей стране до введения запрета на российские алмазы 1 марта 2024 года.
С 1 сентября 2024 года ограничения будут распространяться на бриллианты весом от 0,5 карата, ограненные из российских алмазов в третьих странах.
Также отсрочено введение запрета на ювелирные изделия с бриллиантами российского происхождения, ограненными в третьих странах (кроме России), до момента активации этой меры Советом ЕС.
Временный ввоз и вывоз ювелирных изделий разрешен, например, для проведения ремонтных работ или участия в ярмарках.
Запрет аналога SWIFT
Евросоюз запретил своим компаниям, не работающим в России, использовать Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). СПФС — аналог международной системы SWIFT, которая обеспечивает быструю и безопасную передачу финансовых сообщений. В октябре 2023 года Центробанк РФ запретил использование SWIFT внутри страны.
Также были запрещены транзакции с российскими банками и поставщиками криптоактивов, которые помогают проводить сделки в оборонно-промышленной базе.
Совет ЕС оставил за собой право составить список нероссийских банков, подключенных к этой системе. Эти банки потеряют возможность вести бизнес с операторами Евросоюза.
Санкции против бизнеса и физлиц
Европейский союз включил в санкционный список несколько компаний, крупных бизнесменов, политиков и других официальных лиц: В списке находятся:
крупные нефтесервисные подрядчики, такие как ООО «Буровая компания “Евразия” (БКЕ) и АО “Сибирская сервисная компания” (ССК), а также ООО “Нефтегазпромстрой”;
холдинг «Новапорт», принадлежащий предпринимателю Роману Троценко;
авиакомпания «Уральские авиалинии»;
грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» и её владельцы: Игорь Аксёнов, Сергей Дьячков, Валерий Габриэль и Вильдан Зиннуров;
руководитель Росимущества Вадим Яковенко;
государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев;
главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев;
заместители министра строительства и ЖКХ РФ: Константин Михайлик, Алексей Ересько и Юрий Гордеев, а также десятки других заместителей министров;
губернатор Орловской области Андрей Клычков;
руководитель АНО «Институт развития интернета», журналист Алексей Гореславский;
сотрудники следственных органов, судопроизводства и военных судов Республики Крым;
предполагаемые авторы кибератак, которые, по мнению Брюсселя, угрожали странам-членам Европейского союза.
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Виктория Воропаева