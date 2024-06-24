ЕС ввел 14й пакет санкций против России

Евросоюз в рамках очередного пакета санкций уточнил правила, касающиеся российских алмазов и бриллиантов. Санкции не касаются бриллиантов, которые находились в ЕС или третьей стране (но не в России) или были огранены в третьей стране до введения запрета на российские алмазы 1 марта 2024 года.