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ЕС ввел 14й пакет санкций против России

Список последних санкций ЕС против России и их возможные последствия для экономики и политики. Рассказываем, какие меры ввели страны Евросоюза против РФ в 14-м пакете санкций.

Источник: Reuters

В понедельник, 24 июня, Евросоюз объявил о принятии 14 пакета санкций против России. Рассказываем, что уже известно и какие компании попали в ограничивающие списки.

В списки, обнародованные пресс-службой Совета Европы, вошли крупные российские компании, официальные лица, представители бизнеса. Под органичения также попали отдельные виды сырья.

«Бриллиантовые» санкции

Евросоюз в рамках очередного пакета санкций уточнил правила, касающиеся российских алмазов и бриллиантов. Санкции не касаются бриллиантов, которые находились в ЕС или третьей стране (но не в России) или были огранены в третьей стране до введения запрета на российские алмазы 1 марта 2024 года.

С 1 сентября 2024 года ограничения будут распространяться на бриллианты весом от 0,5 карата, ограненные из российских алмазов в третьих странах.

Также отсрочено введение запрета на ювелирные изделия с бриллиантами российского происхождения, ограненными в третьих странах (кроме России), до момента активации этой меры Советом ЕС.

Временный ввоз и вывоз ювелирных изделий разрешен, например, для проведения ремонтных работ или участия в ярмарках.

Запрет аналога SWIFT

Евросоюз запретил своим компаниям, не работающим в России, использовать Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). СПФС — аналог международной системы SWIFT, которая обеспечивает быструю и безопасную передачу финансовых сообщений. В октябре 2023 года Центробанк РФ запретил использование SWIFT внутри страны.

Также были запрещены транзакции с российскими банками и поставщиками криптоактивов, которые помогают проводить сделки в оборонно-промышленной базе.

Совет ЕС оставил за собой право составить список нероссийских банков, подключенных к этой системе. Эти банки потеряют возможность вести бизнес с операторами Евросоюза.

Санкции против бизнеса и физлиц

Европейский союз включил в санкционный список несколько компаний, крупных бизнесменов, политиков и других официальных лиц: В списке находятся:

  • крупные нефтесервисные подрядчики, такие как ООО «Буровая компания “Евразия” (БКЕ) и АО “Сибирская сервисная компания” (ССК), а также ООО “Нефтегазпромстрой”;

  • холдинг «Новапорт», принадлежащий предпринимателю Роману Троценко;

  • авиакомпания «Уральские авиалинии»;

  • грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» и её владельцы: Игорь Аксёнов, Сергей Дьячков, Валерий Габриэль и Вильдан Зиннуров;

  • руководитель Росимущества Вадим Яковенко;

  • государственный секретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев;

  • главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев;

  • заместители министра строительства и ЖКХ РФ: Константин Михайлик, Алексей Ересько и Юрий Гордеев, а также десятки других заместителей министров;

  • губернатор Орловской области Андрей Клычков;

  • руководитель АНО «Институт развития интернета», журналист Алексей Гореславский;

  • сотрудники следственных органов, судопроизводства и военных судов Республики Крым;

  • предполагаемые авторы кибератак, которые, по мнению Брюсселя, угрожали странам-членам Европейского союза.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

Виктория Воропаева