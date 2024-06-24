ЕС ограничил транзит российского СПГ

В рамках европейских санкций против СПГ также запрещены инвестиции в любые новые российские проекты СПГ. Ограничения также введены против «теневого флота» России: под новые санкции подпало 27 судов. Под ограничения также подпали компании из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за обход санкций, принятых в отношении России. Евросоюз потребовал от европейских компаний следить, чтобы их «дочки» в третьих странах не обходили санкции против России.