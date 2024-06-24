ЕС ограничил транзит российского СПГ

Евросоюз также запретил компаниям союза использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России и совершать трансакции с компаниями, которые ею пользуются. Кроме того, СМИ, политическим партиям, неправительственным организациям, фондам и аналитическим центрам Евросоюза запрещено принимать финансы из российских источников.
В рамках европейских санкций против СПГ также запрещены инвестиции в любые новые российские проекты СПГ. Ограничения также введены против «теневого флота» России: под новые санкции подпало 27 судов. Под ограничения также подпали компании из Китая, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за обход санкций, принятых в отношении России. Евросоюз потребовал от европейских компаний следить, чтобы их «дочки» в третьих странах не обходили санкции против России.
Совет ЕС также вводит запрет на трансакции с кредитно-финансовыми учреждениями и поставщиками криптоактивов, созданными за пределами ЕС, если эти организации содействуют сделкам в пользу оборонно-промышленного сектора России. Кроме того, ЕС расширит запрет на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории стран-членов, в том числе транзитом, чтобы охватить перевозчиков, 25% и более которых принадлежит российскому физическому или юридическому лицу.
ЕС также ввел дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые способствуют укреплению промышленного потенциала России (марганцевые руды и соединения редкоземельных элементов, пластмассы, экскаваторные машины, мониторы и электрооборудование), а также ограничения на импорт гелия из России.
Новый пакет санкций также наложит ограничения на прием заявок на регистрацию в ЕС некоторых прав интеллектуальной собственности от российских граждан и компаний с целью компенсировать действия российского правительства и судов, «незаконно лишающих владельцев прав интеллектуальной собственности ЕС их защиты в России».