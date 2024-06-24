ЕС частично разрешил ввоз российский алмазов

Евросоюз запретил импорт алмазов из России еще в 12-м пакете санкций. «Уточняется, что запрет не распространяется на алмазы, которые находились на территории ЕС или в третьей стране (кроме России), или были огранены или изготовлены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские алмазы (освобождение от соблюдения новой нормы)», — сообщается в релизе Еврокомиссии.
Новый санкционный пакет также продлевает на шесть месяцев (до 1 марта 2025 года) переходный период, после которого схема полного отслеживания импорта ограненных и ограненных природных алмазов станет обязательной.
Акции АЛРОСА в 10:58 мск на Мосбирже росли почти на 3,6%, до 73,88 ₽ за акцию. К 12:00 мск акции несколько замедлили рост и торговались на уровне 72,94 ₽ за бумагу (+2,31%).
Сегодня ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 116 физических и юридических лиц. Ограничения коснулись российского СПГ. В рамках европейских санкций против СПГ также запрещены инвестиции в любые новые российские проекты, в частности «Арктик СПГ 2» и «Мурманск СПГ».
О том, как европейские санкции могут повлиять на поставки российского СПГ, — в материале «Ъ» «Российскому СПГ порт заказан».