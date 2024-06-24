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ЕС частично разрешил ввоз российский алмазов

В рамках 14-й пакета санкций Еврокомиссия уточнила ограничения против российский алмазов. В релизе регулятора говорится, что запрет ЕС на импорт алмазов из РФ не относится к вывезенным за пределы России до введения ограничений камням. Также разрешен временный ввоз или вывоз ювелирных изделий для торговых выставок или ремонта. На фоне этого сообщения акции АЛРОСА на Мосбирже росли почти на 3,6%.

Источник: Reuters

Евросоюз запретил импорт алмазов из России еще в 12-м пакете санкций. «Уточняется, что запрет не распространяется на алмазы, которые находились на территории ЕС или в третьей стране (кроме России), или были огранены или изготовлены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские алмазы (освобождение от соблюдения новой нормы)», — сообщается в релизе Еврокомиссии.

Новый санкционный пакет также продлевает на шесть месяцев (до 1 марта 2025 года) переходный период, после которого схема полного отслеживания импорта ограненных и ограненных природных алмазов станет обязательной.

Акции АЛРОСА в 10:58 мск на Мосбирже росли почти на 3,6%, до 73,88 ₽ за акцию. К 12:00 мск акции несколько замедлили рост и торговались на уровне 72,94 ₽ за бумагу (+2,31%).

Сегодня ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 116 физических и юридических лиц. Ограничения коснулись российского СПГ. В рамках европейских санкций против СПГ также запрещены инвестиции в любые новые российские проекты, в частности «Арктик СПГ 2» и «Мурманск СПГ».

О том, как европейские санкции могут повлиять на поставки российского СПГ, — в материале «Ъ» «Российскому СПГ порт заказан».