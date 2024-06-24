ЕС частично разрешил ввоз российский алмазов

Евросоюз запретил импорт алмазов из России еще в 12-м пакете санкций. «Уточняется, что запрет не распространяется на алмазы, которые находились на территории ЕС или в третьей стране (кроме России), или были огранены или изготовлены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские алмазы (освобождение от соблюдения новой нормы)», — сообщается в релизе Еврокомиссии.