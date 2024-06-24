«Дом.РФ»: продажи новостроек в России за пять месяцев выросли на 9%

МОСКВА, 24 июн — РИА Недвижимость. Объемы продаж первичного жилья в России по договорам долевого участия (ДДУ) за пять месяцев 2024 года выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 9% — до 10,9 миллиона квадратных метров, сообщила пресс-служба госкомпании «Дом.РФ».
В том числе в мае продано 2,8 миллиона квадратных метров новостроек, что 19% больше, чем в мае 2023 года.
По данным компании, цены на первичное жилье с начала года в среднем по стране выросли на 3,9%.
«По нашим оценкам, в условиях ожидаемого замедления спроса во второй половине года динамика цен на строящееся жилье в России будет более сдержанной. В целом за 2024 год рост стоимости квадратного метра будет находится на уровне инфляции, то есть в реальном выражении цены на новостройки практически не вырастут», — приводятся в сообщении слова руководителя аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга.
Как отмечается в нем, в условиях растущего спроса выручка застройщиков от реализации жилья по ДДУ за январь-май 2024 года увеличилась в годовом выражении почти на треть — до 1,9 триллиона рублей.