«Дом.РФ»: продажи новостроек в России за пять месяцев выросли на 9%

«По нашим оценкам, в условиях ожидаемого замедления спроса во второй половине года динамика цен на строящееся жилье в России будет более сдержанной. В целом за 2024 год рост стоимости квадратного метра будет находится на уровне инфляции, то есть в реальном выражении цены на новостройки практически не вырастут», — приводятся в сообщении слова руководителя аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга.