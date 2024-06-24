Что такое саббатикал и приживется ли такой отпуск в России

Как рассказала Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру, практика использования саббатикала впервые появилась в девятнадцатом веке в Гарварде. Профессора и другие академические сотрудники, проработав шесть лет, могли уйти в продолжительный отпуск, посвятив свободное время научной или творческой деятельности.
Позднее эту тенденцию подхватили крупные компании и корпорации, сотрудники которых чаще подвержены выгоранию и испытывают проблемы с work-life balance (баланс между работой и личной жизнью — прим.ред.).
Так, саббатикал активно используют работники в таких отраслях, как юриспруденция, IT и консалтинг.
«Такой подход позволяет организации сохранить ценного сотрудника в штате, а работник получает возможность полноценно восстановиться и отвлечься на личные задачи без последующей необходимости вновь искать работу и выходить на рынок труда», — говорит Юлия Санина.
Есть научные данные, говорящие о том, что эффективность работы сотрудника после саббатикала действительно повышается, добавляет карьерный консультант рекрутинговой компании Cornerstone Оксана Семенова.
Тайм-аут для россиян.
В России тренд на саббатикал только стартует, но, как считают эксперты, он будет стремительно развиваться в ближайшие годы, учитывая высокую конкуренцию за талантливые кадры в некоторых специальностях.
«Эта идея кажется перспективной не только для развития сотрудников и расширения их экспертизы и границ, но и для стратегического роста компаний», — отмечает Санина.
В нашей стране на государственном уровне саббатикал пока никак не регулируется. Каждая компания сама решает, оплачивать ли такой отпуск сотруднику.
Для получения длительного отпуска Оксана Семенова советует обратиться к своему непосредственному руководителю или в отдел по работе с персоналом.
Вероятно, потребуется обосновать необходимость саббатикала и представить план профессионального развития или проекта, который вы хотите реализовать.
Предполагается, что во время саббатикала человек будет не просто отдыхать, но и попробует заняться чем-то «новым и развивающим».
Уходя на саббатикал, сотрудники, как правило, подписывают обязательство некоторое время после него не уходить из компании. «В противном случае они должны будут вернуть компании деньги, если саббатикал был оплачиваемым, а также заплатить неустойку. Так что, потерять сотрудника из-за саббатикала компании не боятся — во всяком случае, сразу», — говорит Семенова.
Хорошо всем!
Высокоэффективных профессионалов настолько мало, что, когда ценный сотрудник выгорает, лучше отпустить его на саббатикал, чем потерять навсегда.
Саббатикал — еще одна возможность для сотрудников открыть новые горизонты и для себя, и для компании.
«В конечном итоге успех компании напрямую зависит от работников. Поэтому отпуск для развития, обучения и повышения квалификации сотрудников принесет работодателям позитивные результаты», — констатирует Юлия Санина.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева