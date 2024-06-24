Что такое саббатикал и приживется ли такой отпуск в России

Уходя на саббатикал, сотрудники, как правило, подписывают обязательство некоторое время после него не уходить из компании. «В противном случае они должны будут вернуть компании деньги, если саббатикал был оплачиваемым, а также заплатить неустойку. Так что, потерять сотрудника из-за саббатикала компании не боятся — во всяком случае, сразу», — говорит Семенова.