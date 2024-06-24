Что делать, если знакомые или родственники не возвращают долг

Иногда даже близкие родственники не возвращают сумму, взятую в долг «до зарплаты». Как вернуть свои деньги в случае, если вы оформили расписку с должником, и что делать, если документов у вас нет? На эти вопросы ответила эксперт Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова.