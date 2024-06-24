Что делать, если знакомые или родственники не возвращают долг

Порядок действий зависит от того, каким способом вы оформили вашу договоренность с заемщиком.
Вариант первый. Если вы заключили договор займа и заверили его у нотариуса — отправляйте заказное письмо с требованием вернуть долг, а через 14 дней обратитесь к любому нотариусу, чтобы он проставил вам исполнительную надпись.
Затем передайте документ судебным приставам или попросите это сделать нотариуса.
Вариант второй. Вы взяли с заемщика расписку или оформили договор без участия нотариуса. В таком случае придется подавать иск в суд.
Вы вправе сделать это уже на следующий день после просрочки. Запаситесь терпением — взыскание долга через суд иногда затягивается больше чем на год.
Вариант третий. Вы дали в долг своему знакомому или родственнику под честное слово, т.е. вы никак не оформили вашу сделку официально, но твердо намерены вернуть деньги. В такой ситуации остается только обращаться в полицию. Напишите заявление о мошенничестве.
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