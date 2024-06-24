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Что делать, если знакомые или родственники не возвращают долг

Иногда даже близкие родственники не возвращают сумму, взятую в долг «до зарплаты». Как вернуть свои деньги в случае, если вы оформили расписку с должником, и что делать, если документов у вас нет? На эти вопросы ответила эксперт Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова.

Источник: Freepik

Порядок действий зависит от того, каким способом вы оформили вашу договоренность с заемщиком.

Вариант первый. Если вы заключили договор займа и заверили его у нотариуса — отправляйте заказное письмо с требованием вернуть долг, а через 14 дней обратитесь к любому нотариусу, чтобы он проставил вам исполнительную надпись.

Затем передайте документ судебным приставам или попросите это сделать нотариуса.

Если вы знаете, в каком банке у вашего заемщика есть счета и карты, вы можете обратиться прямо в банк, и он сам спишет у должника нужную сумму и переведет ее вам.

Вариант второй. Вы взяли с заемщика расписку или оформили договор без участия нотариуса. В таком случае придется подавать иск в суд.

Вы вправе сделать это уже на следующий день после просрочки. Запаситесь терпением — взыскание долга через суд иногда затягивается больше чем на год.

Вариант третий. Вы дали в долг своему знакомому или родственнику под честное слово, т.е. вы никак не оформили вашу сделку официально, но твердо намерены вернуть деньги. В такой ситуации остается только обращаться в полицию. Напишите заявление о мошенничестве.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»