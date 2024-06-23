В России начали появляться гастрономические столицы

Навигация, путеводители и гиды становятся важной частью развития гастрономического направления. Однако наблюдается ее дефицит. При этом запрос на такую информацию очень большой. Качественная навигация по местам гастрономии и раньше была в дефиците в России. Но именно сегодня, с развитием внутреннего туризма, на нее наибольший спрос. Ненадолго заходивший в Россию Мишлен этих потребностей не закрывал, считает Светлана Колбанева. Он не был гидом для большинства людей. Международные гиды, к которым уже привыкли россияне, прекратили свою работу в нашей стране. Туристы могут пользоваться ими только в международных поездках.