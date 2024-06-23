В какой стране самые жесткие наказания за неуплату налогов

Вымогательство у налогоплательщиков или сговор с другими лицами с целью нанести ущерб США путем подложных подписей и ложных записей в учетных регистрах и иных документах грозит штрафом до 10 тысяч долларов и (или) лишением свободы до 1 года, а разглашение налоговой информации — штрафом до 5 тысяч долларов и (или) лишением свободы до 5 лет.