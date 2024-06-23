В какой стране самые жесткие наказания за неуплату налогов

По его словам, за нарушение налогового законодательства в США возможна как гражданско-правовая, так и административная и уголовная ответственность
При этом к уголовной ответственности могут привлекаться не только физические лица, но и юридические.
С нарушителя налогового законодательства взимается скрытая от казны сумма налогов, штраф в размере 5% от нее и 50% суммы, которую можно было бы получить, если положить эти деньги в банк по стандартным ставкам.
«Таким образом, выгода от неуплаты налогов может обернуться весьма серьезными убытками — в 2−3-х кратном размере», — отмечает экономист.
В США налоговиков карают за преступления против налогоплательщиков и бюджета не менее строго.
За намеренные нарушения в сборе налогов и начисление их в излишних размерах полагается штраф до $10 тыс. и (или) лишение свободы на срок до 5 лет.
Вымогательство у налогоплательщиков или сговор с другими лицами с целью нанести ущерб США путем подложных подписей и ложных записей в учетных регистрах и иных документах грозит штрафом до 10 тысяч долларов и (или) лишением свободы до 1 года, а разглашение налоговой информации — штрафом до 5 тысяч долларов и (или) лишением свободы до 5 лет.
По данным Службы внутренних доходов США (IRS), американский бюджет за последние 10 лет потерял из-за неуплаты налогов более 3 триллионов долларов.
Но, по словам Косова, смотрят на это в Вашингтоне довольно спокойно — судя по количеству «налоговых» дел.
К примеру, в прошлом году IRS возбудила 1 598 дел, из которых 945 было доведено до уголовного расследования, а 593 человека осуждены.
Впрочем, половина этих дел касалась разнообразных преступлений, имеющих лишь косвенное отношение к налогам.
«Фактически за уклонение от уплаты налогов в США привлекается к суду немногим более 500 человек в год, реально сажают примерно половину, а средний срок “посадки” — всего 18 месяцев», — говорит эксперт.
Конечно, особо злостные уклонисты получают «на всю катушку», скандалы с VIP-персонами гремят на весь мир. Но чаще всего инцидент исчерпывается расчетом с американской казной.
Платить налоги никто не любит, но чем больше государство пытается выжать из бизнеса и граждан, тем меньше у них желания платить.
К примеру, МВФ отметил в США снижение налоговой нагрузки за последние 3 года с 26,78 до 24,3%, а в Беларуси оценивает ее в 37,8%. Правда, наш Минфин уверяет, что нагрузка 25−26% (без учета ФСЗН). «Но вопрос не только в том, какую долю забирают, а сколько реально денег остается у налогоплательщиков», — заключил Косов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева