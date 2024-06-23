В каких случаях можно оспорить завещание

По словам адвоката коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Виктории Чесноковой, завещатель не обязан никому сообщать о содержании своей воли, а тайна завещания позволяет не раскрывать эти сведения до момента открытия наследства.
Поэтому ознакомиться с содержанием завещания возможно только после смерти наследодателя. Как подчеркивает адвокат, это «слабое место» указанного инструмента наследственного планирования, ведь вопросы к действительности документа возникают уже после наступления наследственного события.
И причина тому — несогласие наследников с последней волей наследодателя. Исключение составляет лишь совместное завещание супругов, которое может быть оспорено при жизни супругов.
Кто может оспорить завещание?
По закону суд может признать завещание недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием, объясняет Татьяна Овцынова, адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры».
Фактически, истцом может стать любой человек, который полагает, что его права нарушены завещанием.
Истцом по данной категории дел также может выступать прокурор, действующий в защиту интересов недееспособного лица, говорит Татьяна Овцынова.
Совместное завещание супругов при их жизни может быть оспорено ими, а после смерти одного из супругов, завещание также может оспорить лицо, права или законные интересы которого были нарушены этим завещанием.
Ответчиками по спору выступают наследники, указанные в завещании, а также наследники, которые приняли наследство в установленном порядке.
Как признать завещание недействительным?
Законодательство не предусматривает досудебный порядок урегулирования таких споров. Признать завещание недействительным возможно исключительно в суде.
Судебная практика по спорам о признании завещаний недействительными противоречива — решение суда во многом зависит от обстоятельств конкретного дела и доказательств, представленных истцом, а также полученных в ходе судебного разбирательства, говорит Виктория Чеснокова.
Поэтому эта категория споров требует тщательной подготовки, разработки позиции и сбора доказательств.
Когда можно обратиться с требованием о признании завещания недействительным?
Обращаться с исковым заявлением о признании завещания недействительным надо в районный суд, который рассматривает такие заявления в качестве суда первой инстанции.
Как подчеркивают адвокаты, оспорить завещание непросто.
«Закон не допускает признания завещания недействительным на том основании, что в нем есть описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если суд установил, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя», — отмечает Чеснокова.
Не признают завещание недействительным и в том случае, если неверно указана фамилия наследника, но при этом его личность очевидна.
Самые распространенные основания для признания завещания недействительными, согласно судебной практике, могут стать следующие:
1. На момент составления завещания наследодатель не осознавал свои действия
Данное основание может быть использовано, если наследодатель на момент совершения завещания имел, например, серьезное психическое заболевание.
2. Нарушение требований закона при совершении завещания
К таким нарушениям относятся, например, фальсификация в завещании подписи наследодателя, совершение завещания через представителя, удостоверение завещания некомпетентным лицом и другие.
3. Завещание является мнимой или притворной сделкой
Как разъясняют юристы, это означает, что при составлении завещания наследодатель имел волю на совершение другой сделки, в частности, договора ренты, пожизненного содержания с иждивением, купли-продажи
4. Совершение завещания под влиянием существенного заблуждения
К примеру, наследники считают, что при составлении завещания наследодатель полагал, что оформляет доверенность.
5. Совершение завещания под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств
Это основание применяется в случае, если наследники оказывали давление на наследодателя, в том числе, озвучивали угрозы применения физического насилия по отношению к наследодателю.
Некоторые из указанных оснований признания завещания недействительными сопровождаются обязательным проведением экспертизы.
В случае с подделкой подписи наследодателя в завещании назначается почерковедческая экспертиза, позволяющая установить, выполнена ли подпись на завещании наследодателем или иным лицом.
Чтобы установить факта наличия или отсутствия психического расстройства также требуются специальные познания, а ими, как правило, ни стороны, ни суд не обладают, а свидетели не могут судить о степени вменяемости и состоянии здоровья наследодателя.
«Во всех случаях выводы экспертов не могут быть противоречивыми и неоднозначными, иначе решение суда будет отменено», — говорит Чеснокова.
Минимизировать риск оспаривания завещания наследодатель может еще при жизни. Например, включить в качестве приложений к завещанию справки об отсутствии оснований для учета в психоневрологическом и наркологическом диспансере или пройти добровольную психиатрическую экспертизу.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева