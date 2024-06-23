В каких случаях можно оспорить завещание

Закон позволяет завещателю по своему усмотрению распределить имущество на случай своей смерти любым лицам, даже тем, кто не входит в круг наследников по закону. К примеру, можно завещать имущество другу детства, сожителю, социальному работнику, определив любым образом их доли в наследстве. Как оспорить завещание, если вы с ним не согласны, рассказали Финансам Mail.ru юристы.