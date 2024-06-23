В Госдуме предупредили о скрытых проблемах при покупке вторичного жилья

Это происходит со старыми поржавевшими батареями. То же самое касается частного дома, где стоит котел. Ржавчина попадает в распределительный бак, оседает в нём, и со временем засоряется бак, трубы и сами комнатные батареи, затем они разрушаются и лопаются. Чтобы этого избежать, необходимо обязательно менять сломанные батареи, если батарея дала течь, то её нельзя подремонтировать, её необходимо заменить. Кроме того, желательно чтобы в доме были одинаковые батареи — качественные алюминиевые для дома или биметаллические для квартиры, а не так что в двух комнатах поставили новые батареи, а в другой части дома оставили древние ржавые. Из-за разницы давлений может произойти разрыв старой батареи. «Сейчас стали популярны дорогие дизайнерские радиаторы, которые часто показывают по телевизору в передачах о переделках интерьера домов. Эти радиаторы дизайнеры устанавливают как арт-объект в современные интерьеры, но тогда нужно устанавливать такие радиаторы во всём жилище, а это дорогое удовольствие и не очень хорошая затея. Ведь надо понимать, что от таких новомодных радиаторов, например, в небольших квартирах может быть очень жарко», — отмечает Гаврилов.