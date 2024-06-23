В Госдуме предупредили о скрытых проблемах при покупке вторичного жилья

«Документы, безусловно, играют важную роль и нужно запросить расширенную полную выписку по объекту, посмотреть, нет ли обременений, не висит ли арест на квартире, поднять документы о дарении, о наследовании
Он считает, что первое, на что нужно обратить внимание до осмотра — это стоимость квартиры. «Не попадите в ловушки продавцов, которые владеют квартирой менее 5 лет (срок владения, после которого продавец освобождается от уплаты налога со сделки) и хотят вам её продать по цене, ниже реальной стоимости, чтобы не платить налог. Это опасно тем, что если вдруг по какой-то причине выясниться, что сделка должна быть расторгнута, то покупатель получит только ту сумму, которую указал в договоре», — отмечает депутат.
Второе, на что необходимо обратить внимание — квартира может быть с незаконной перепланировкой. То есть, допустим, покупатель приходит посмотреть стандартную квартиру и видит, что квартира с евроремонтом, хорошая, в ней сделано два санузла.
«Дело в том, что санузлы и кухни нельзя располагать над жилыми комнатами, и такая перепланировка будет законной в двух случаях: если квартира на первом этаже или если под ней уже узаконенная перепланировка с таким же расположением унитаза и душевой. Если покупатель купит такую квартиру, то необходимо будет не только вернуть всё, как было, но и заплатить штраф 2500 рублей», — предупреждает парламентарий.
Третье — красивый евроремонт может оказаться подвохом — маскировкой всего плохого. Продавцы хорошо понимают, что плесень, трещины на стенах и неприятный запах вряд ли поспособствуют быстрой продаже квартиры. Устранять такие дефекты капитально, полностью и по уму дорого и хлопотно. Гораздо проще замаскировать.
Как же распознать скрытые недостатки в идеальной на первый взгляд квартире? Когда покупатель приходит посмотреть квартиру, обязательно нужно проверить вентиляцию, посмотреть канализацию на предмет протечек, попросить открыть доступ к трубам.
Кроме того, различные серьезные недочёты, протечки, трещины, промёрзшие стены и другие неприятные сюрпризы могут быть скрыты за большими шкафом, под ковром на полу, драпировкой или картиной на стене. «Не поленитесь детально обследовать все углы, потолок, который может быть где-то замазан, но очень быстро обвалится, если это сделано некачественно или скрывает протечку. Особое внимание уделите осмотру пола. Если приобретаете дом, то обязательно нужно спуститься в подполье и там проверить, например, не прогнили ли балки, иначе пол может в скором времени провалиться», — добавляет Гаврилов.
Уделите особое внимание батареям.
Многие люди слышали истории о том, как в домах с централизованным отоплением взрывались радиаторы. Некоторые считают, что это миф, и на самом деле такого не бывает. Однако взрыв действительно может произойти, причем совершенно неважно — автономная система обогрева в квартире или нет.
Это происходит со старыми поржавевшими батареями. То же самое касается частного дома, где стоит котел. Ржавчина попадает в распределительный бак, оседает в нём, и со временем засоряется бак, трубы и сами комнатные батареи, затем они разрушаются и лопаются. Чтобы этого избежать, необходимо обязательно менять сломанные батареи, если батарея дала течь, то её нельзя подремонтировать, её необходимо заменить. Кроме того, желательно чтобы в доме были одинаковые батареи — качественные алюминиевые для дома или биметаллические для квартиры, а не так что в двух комнатах поставили новые батареи, а в другой части дома оставили древние ржавые. Из-за разницы давлений может произойти разрыв старой батареи. «Сейчас стали популярны дорогие дизайнерские радиаторы, которые часто показывают по телевизору в передачах о переделках интерьера домов. Эти радиаторы дизайнеры устанавливают как арт-объект в современные интерьеры, но тогда нужно устанавливать такие радиаторы во всём жилище, а это дорогое удовольствие и не очень хорошая затея. Ведь надо понимать, что от таких новомодных радиаторов, например, в небольших квартирах может быть очень жарко», — отмечает Гаврилов.
Очень важно, чтобы покупателю удалось выявить указанные проблемы до покупки, то есть до того, как он подпишет договор купли-продажи.
Если они обнаружатся после покупки, то эти недочеты придется покупателю устранять за свой счёт. Ведь в договоре купли-продажи, в приложении к договору или же в отдельном акте всегда фиксируется, что новый собственник согласен с состоянием квартиры и никаких претензий не имеет. «Если бы это была новостройка, то претензии можно было бы предъявить строительной компании на основании закона о защите прав потребителей в рамках гарантийного срока. То есть эти недостатки считались бы возникшими по вине организации и строителей, которые неправильно осуществили строительные и ремонтные работы, а не в связи с неправильной эксплуатацией помещения», — уточняет депутат.