Скоринг: как банки и МФО решают, давать ли вам кредит?

Банки и МФО строят скоринговые модели, в которых платежеспособность человека оценивает компьютерный алгоритм. Программа высчитывает по параметрам общий скоринговый балл заемщика. Чем выше балл, тем больше шанс получить кредит на выгодных условиях.
Основные источники информации для скоринга — это кредитная история, анкета заемщика и собственная финансовая информация кредитора — например, данные о платежах по карте.
Кредитор может привлекать данные из других источников: Cоциального фонда, налоговой, службы судебных приставов, МВД, Росреестра, суда и так далее. Например, большое количество штрафов или просрочки по коммунальным платежам могут снизить скоринговый балл. Также банки и МФО обращают внимание на профиль клиента в соцсетях.
Чтобы улучшить свой скоринговый балл, аккуратно выплачивайте кредиты и регулярно проверяйте данные кредитной истории, чтобы в нее не закралась ошибка. Кредитную историю можно запросить бесплатно два раза в год. Вовремя погашайте долги, оплачивайте коммунальные услуги и штрафы — это положительно отразится на оценке.
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