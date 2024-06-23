Скоринг: как банки и МФО решают, давать ли вам кредит?

Чтобы улучшить свой скоринговый балл, аккуратно выплачивайте кредиты и регулярно проверяйте данные кредитной истории, чтобы в нее не закралась ошибка. Кредитную историю можно запросить бесплатно два раза в год. Вовремя погашайте долги, оплачивайте коммунальные услуги и штрафы — это положительно отразится на оценке.