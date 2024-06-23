Новая жизнь продолжается: курс рубля на следующую неделю

На следующей неделе на валютном рынке с высокой вероятностью может сохраниться повышенная волатильность, обусловленная адаптацией к последним санкциям со стороны США, направленным на Мосбиржу и ее структуры.
Кроме того, скорее всего, рубль может дополнительно укрепиться из-за приближения налогового периода.
В связи с этим на следующей неделе курс юаня может находиться в диапазоне 11.5−12.2 ₽, курс доллара — в коридоре 85−90 ₽.
По мнению Натальи Ващелюк, ситуация с расчетами за импорт может улучшиться к осени.
Ослаблению рубля также должно способствовать смягчение условий указа об обязательном возврате и продаже валютной выручки. В результате к концу года курс доллара составит 93 ₽, юаня — 12.8 ₽
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