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Новая жизнь продолжается: курс рубля на следующую неделю

На уходящей неделе власти приняли важное решение, которое не даст курсу рубля укрепиться выше определенного уровня. Как будет торговаться российская валюта дальше — раскрыла для Финансов Mail.ru Наталья Ващелюк, старший аналитик УК Первая.

Наталья Ващелюк
аналитик
Источник: Reuters

На следующей неделе на валютном рынке с высокой вероятностью может сохраниться повышенная волатильность, обусловленная адаптацией к последним санкциям со стороны США, направленным на Мосбиржу и ее структуры.

Кроме того, скорее всего, рубль может дополнительно укрепиться из-за приближения налогового периода.

В связи с этим на следующей неделе курс юаня может находиться в диапазоне 11.5−12.2 ₽, курс доллара — в коридоре 85−90 ₽.

По мнению Натальи Ващелюк, ситуация с расчетами за импорт может улучшиться к осени.

Ослаблению рубля также должно способствовать смягчение условий указа об обязательном возврате и продаже валютной выручки. В результате к концу года курс доллара составит 93 ₽, юаня — 12.8 ₽

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»