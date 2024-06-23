Эксперты рассказали, как изменятся цены на продукты с 1 июля 2024 года

На какие продукты вырастут цены в июле и что нас ожидает в будущем, рассказали Финансам Mail.ru эксперты.
Социально значимые товары
С июля цены на социально значимые товары — хлеб, мука, крупы, сахар, соль, куриные яйца и макаронные изделия — будут снижаться.
Летом снизятся цены на муку, и, возможно, на гречку из-за умеренного избытка предложения.
Овощи и фрукты
В начале июля подорожают морковь, свекла, капуста, репчатый лук и картофель. Прошлогодний урожай заканчивается, а молодой картофель, свекла и морковь будут стоить значительно дороже, считает заведующая кафедрой маркетинга университета «Синергия», доцент Евгения Жукова.
Зато дешевеют огурцы, помидоры, кабачки и зелень. Это опять-таки связано с урожаем этих овощей.
Если в мае-июне яблоки дорожали, то во второй половине июля стоимость яблок начнет снижаться. То же касается и других сезонных фруктов.
На цены в магазине влияют разноплановые факторы. «С одной стороны, сезонные овощи и фрукты дешевеют, а с другой — из-за колебания курса магазины пересматривают цены на товары в сторону повышения», — отмечает Наталия Шувалова.
В целом же, цены на овощи и фрукты останутся примерно на прежнем уровне в июле в связи с поступлением новых урожаев. Спад на сезонную продукцию летом вполне закономерен, считает Шувалова.
Подорожают незначительно
Большинство остальных продуктов демонстрируют устойчивый рост цен. Однако повышение цен все-таки не такое значительное — от 0,3 до 1,5% в месяц, подсчитала Жукова.
Например, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, маргарин, сливочное масло, а также мясо (свинина, баранина, говядина, курица) могут подорожать в районе 1−1,5%. С меньшей динамикой будут дорожать бакалея (крупы, макароны), молочные и колбасные продукты.
Из консервов подорожают существенно тушенка и фасоль.
Однако есть продукты, которых подорожание почти не коснется: подсолнечное масло, пшено, гречневая крупа, молочные смеси и консервы для детского питания.
Также стабильно падают цены на яйца.
По словам Шуваловой, увеличение производства молока и молочных продуктов в регионах привело к росту ассортимента и, соответственно, падению цен на молоко и сметану.
Экзотика
В июле вырастут цены на элитные и экзотические виды риса, горох и овсяные хлопья в связи с запретом импорта из Индии и возросшим спросом в Китае и других странах. Все импортное продовольствие будет дорожать за счёт логистики.
Рост цен сохранится на чай и кофе из-за неурожая и засухи в странах-поставщиках, также дорожают шоколад и какао.
Прогноз на будущее
Основная проблема роста цен в том, что зачастую он происходит неожиданно, рассказывает доцент экономического факультета РУДН Денис Палеев.
Конечно, продукты дорожают по всему миру, что подтверждается индексами цен на продовольствие (Food Price Indices, FPI), которые растут с 2021 года.
Пик роста пришёлся на 2022-й, когда молочные продукты подорожали на 46%, зерновые на 52%, а растительное масло почти на 84%. Далее темп роста снизился, но всё равно за неполный 2024-й цены уже выросли в среднем на 12%.
На рынке цена определяется спросом и предложением. Хотя российский АПК успешно наращивает объёмы производства это не приводит к росту предложения на внутреннем рынке, поскольку производители охотно экспортируют излишки.
В прошлом году Россия поставила рекорд по экспорту зерновых, мяса и даже сухого молока.
«Такая ситуация выгодна производителям, ожидать перепроизводства и снижения цен на внутреннем рынке не приходится. Если же цены долгое время не растут, то падает рентабельность, и инвесторы сворачивают бизнес, возникает дефицит с последующим ростом цен, как мы недавно видели на примере яиц», — объясняет Палеев.
Есть ряд продуктов, которые в России не производят в должном количестве, например, орехи, фрукты, соки. Найти надёжных поставщиков в закавказских республиках или в Азии можно, но это время и инвестиции, а значит, такие продукты будут постоянно дорожать по объективным обстоятельствам как минимум на величину инфляции, говорит экономист.
Наконец, эксперт напомнил об особенностях российского розничного рынка продуктов, который более чем на 66% контролируется несколькими крупными торговыми сетями.
Периодическая паника на рынке с ростом цен на определённый товар давно стала привычным явлением.
Такие явления часто не имеют под собой объективных предпосылок кроме простого желания торговцев заработать.
«К сожалению, в будущем снижения цен не предвидится, скачки цен на отдельные товары будут. И можно уверенно говорить только о замедлении темпов роста цен на среднюю продовольственную корзину», — заключил Денис Палеев.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева