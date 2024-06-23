Эксперты рассказали, как изменятся цены на продукты с 1 июля 2024 года

Есть ряд продуктов, которые в России не производят в должном количестве, например, орехи, фрукты, соки. Найти надёжных поставщиков в закавказских республиках или в Азии можно, но это время и инвестиции, а значит, такие продукты будут постоянно дорожать по объективным обстоятельствам как минимум на величину инфляции, говорит экономист.