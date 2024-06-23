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Эксперт рассказал, как изменятся цены на стройматериалы с 1 июля 2024 года

Прогноз эксперта о том, какие изменения ожидаются в ценах на стройматериалы с 1 июля 2024 года в России. Рассказываем, какие факторы повлияют на стоимость стройматериалов в мае и как это может отразиться на строительных проектах.

Источник: Freepik

Июль — не самое благоприятное время для приобретения стройматериалов. Лето — высокий сезон для строительства и ремонта, соответственно, растет спрос и повышаются цены на стройматериалы, рассказывает заведующая кафедрой маркетинга университета «Синергия», кандидат экономических наук, доцент Евгения Жукова.

Усложнение логистики при доставке импортных материалов, последствия весенних паводков в десятках российских регионах, необходимость восстановления или строительства нового жилья для пострадавших — все это также, по словам эксперта, вызывает высокую потребность в строительных материалах.

Значительный рост цен, как отмечает Жукова, можно ожидать на материалы для строительства и отделки домов: газобетонные блоки и кирпич, арматура и теплоизоляция, металлочерепица и профнастил, керамогранит и отделочные материалы.

«Цены на стройматериалы в летние месяцы могут увеличиться на треть», — говорит эксперт.

Такая ситуация негативно повлияет на стоимость ремонта.

Перед началом ремонта экономист советует включить в его стоимость дополнительные расходы на подорожание стройматериалов или крайне детально рассчитать стоимость ремонта совместно со специалистами.

В любом случае, по мнению гендиректора компании «Вектор проект» Антона Баксараева, летом снижения активности в строительной сфере точно не произойдет. Тем более, что те, кто находится в активной фазе строительства, уже заложили возможное подорожание цен на стройматериалы.


«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева