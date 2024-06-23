Эксперт рассказал, как изменятся цены на стройматериалы с 1 июля 2024 года

Июль — не самое благоприятное время для приобретения стройматериалов. Лето — высокий сезон для строительства и ремонта, соответственно, растет спрос и повышаются цены на стройматериалы, рассказывает заведующая кафедрой маркетинга университета «Синергия», кандидат экономических наук, доцент Евгения Жукова.
Усложнение логистики при доставке импортных материалов, последствия весенних паводков в десятках российских регионах, необходимость восстановления или строительства нового жилья для пострадавших — все это также, по словам эксперта, вызывает высокую потребность в строительных материалах.
«Цены на стройматериалы в летние месяцы могут увеличиться на треть», — говорит эксперт.
Такая ситуация негативно повлияет на стоимость ремонта.
Перед началом ремонта экономист советует включить в его стоимость дополнительные расходы на подорожание стройматериалов или крайне детально рассчитать стоимость ремонта совместно со специалистами.
В любом случае, по мнению гендиректора компании «Вектор проект» Антона Баксараева, летом снижения активности в строительной сфере точно не произойдет. Тем более, что те, кто находится в активной фазе строительства, уже заложили возможное подорожание цен на стройматериалы.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева