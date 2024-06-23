Экономист рассказала о налоговых льготах для пенсионеров

В РФ пенсионерам положены налоговый вычет на покупку жилья и другие меры поддержки. Об этом сообщила РИА Новости старший научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура.
«Пенсионеры в России имеют ряд налоговых льгот», — сказала она.
Цацура упомянула налоговый вычет при покупке или строительстве жилья, при приобретении земельного участка, льготу по оплате транспортного налога и других.
21 июня стало известно, что правительство РФ поддержало возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам.