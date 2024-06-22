Закрытым аэропортам пообещали финансовую поддержку

6 июня глава Росавиации Дмитрий Ядров заявлял, что возобновление работы какого-либо из закрытых с начала спецоперации (СВО) на Украине аэропортов юга и центральной части России, помимо открытого недавно в Элисте, пока не ожидается. Он отмечал, что ведомство находится в постоянном контакте с Минобороны РФ по вопросу решения этой проблемы.