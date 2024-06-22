В каких случаях можно потерять жилье из-за кредита?

Банк вправе потребовать досрочно погасить долг и взыскать заложенное жилье через суд по закону об ипотеке, если заемщик за год просрочил четыре и больше платежей по кредиту.
По закону могут взыскать и продать единственное заложенное жилье.
По решению суда заемщик должен будет выплатить кредитору остаток долга с процентами, штрафы за просрочку платежей и возместить расходы на рассмотрение дела в суде. В постановлении суда также будет указано, что ваше жилье должны продать с торгов.
Банк вправе требовать досрочно погасить ипотеку, только если вы:
- задержали платежи именно по этому ипотечному кредиту;
- отказались от страховки заложенной недвижимости (либо срок полиса закончился) и в течение 30 дней не оформили новый страховой договор;
- прОдали или подарили заложенное жилье без согласия банка;
- грубо нарушили правила его использования, содержания или ремонта.
Просроченные выплаты по другим кредитам — не повод для претензий по ипотеке. Но если вы не будете гасить потребительский кредит, банк обратится в суд и по исполнительному листу в принудительном порядке спишет со счетов сумму долга. Если после этого не хватит денег на платеж по ипотеке — есть риск потерять заложенное жилье.
Чтобы не лишиться квартиры или дома из-за временной потери дохода, можно взять ипотечные каникулы, обратиться в банк с просьбой реструктурировать кредит или рефинансировать долг в других банках.
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