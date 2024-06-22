Страховки при получении кредитов: покупать или отказываться?

Когда вы берете кредит, банки часто предлагают докупить к нему страховку, и порой даже не одну. Нужно ли их оформлять? Что они дают и в каких ситуациях лучше от этой услуги отказаться? На эти вопросы ответила эксперт Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова.