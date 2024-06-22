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Страховки при получении кредитов: покупать или отказываться?

Когда вы берете кредит, банки часто предлагают докупить к нему страховку, и порой даже не одну. Нужно ли их оформлять? Что они дают и в каких ситуациях лучше от этой услуги отказаться? На эти вопросы ответила эксперт Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова.

Важно знать: по закону банки имеют право требовать только страхование заложенного имущества при оформлении ипотеки или автокредита.

Покупать остальные полисы или нет, человек решает сам — они добровольные. Но без страховки банки вправе установить повышенную ставку по кредиту. Это связано с риском, что при возникновении трудной жизненной ситуации, заемщик не сможет вернуть долг.

О чем еще нужно помнить, если банк предлагает застраховаться?

Первое: подумайте, сможете ли вы погашать кредит, если что-то случится, а страховки не будет. Например, автомобиль угнали, а непогашенный кредит остался.

Второе: выясните, различается ли ставка по кредиту со страховкой и без нее. Если отсутствие страховки влияет на ставку, посчитайте, что будет дешевле: купить полис или платить повышенный процент.

Третье: проверьте в договоре, какие страховые события покрывает полис. Возможно предлагаемый набор рисков избыточен.

Если поймете, что страховка нужна, уточните, полисы каких страховщиков принимает банк, и сравните условия этих компаний. Ставка по кредиту не должна зависеть от того, где именно вы оформите страховку.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»