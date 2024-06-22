Сошлись во мнении: как рубль удержат от переукрепления

Прекращение биржевых торгов для доллара и евро в России с 13 июня 2024 года привело к быстрому укреплению рубля. Курс юаня упал почти на 12% и впервые с мая 2023 года оказался 10,9 рубля, по данным Мосбиржи. Это произошло 19 июня.
Многие связали это укрепление с сокращением спроса импортеров на валюту и плохими расчетами в юанях. Но по факту с рынка ушла основная спекулятивная составляющая — торги долларом и евро на Мосбирже.
Аналитики сразу вспомнили резкое укрепление рубля с мая по декабрь 2022 года и последующее постепенное падение рубля в августе-октябре. Это вынудило власти ввести для экспортеров обязательный возврат выручки в Россию и продажу на Мосбирже. Ряд экспертов допустил, что Центробанк, правительство могут отменить эту норму, чтобы не допустить еще большего укрепления рубля.
Для бюджета РФ опасно укрепление рубля, поскольку экспортеры валютные экспортные доходы конвертируют в России и в итоге получают меньше рублевых доходов при дорожающем рубле. Поэтому в такой ситуации с меньшего рублевого экспортного дохода уплачивается меньше налогов в бюджет.
А ситуация с доходами и расходами и без этого не очень хорошая. Госдума 19 июня приняла в I чтении законопроект об увеличении дефицита бюджета РФ на 2024 год с утвержденных 1,6 трлн рублей (0,9% ВВП) до 2,12 трлн рублей (1,1% ВВП).
Поэтому Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» считает, что текущая волатильность на валютном рынке может иметь краткосрочный характер и отмены обязательной продажи выручки не будет.
Осторожность в такой ситуации проявляют и другие эксперты.
«Не беремся оценивать, насколько ЦБ готов к таким шагам, но с нашей точки зрения, регулятору уже давно пора было выйти на рынок и подтвердить свои тезисы о ценовой стабильности», — заявил Артём Майоров, директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции».
По мнению Ольги Беленькой, руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам», неожиданно резкое укрепление курса рубля — это краткосрочное отклонение от фундаментально обоснованных значений на время адаптации участников валютного рынка к новым условиям.
Начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олег Абелев считает, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, повышении ключевой ставки, возникновение на рынке сильного дефицита рублевой ликвидности может вызвать укрепление рубля и в этом случае обязательную продажу валютной выручки могут отменить.
«Сильное укрепление рубля для текущей ситуации для бюджета нежелательно. Поэтому такая мера может быть принята. Тогда курс может вернуться в диапазон 90−92 рубля за доллар», — прогнозирует Олег Абелев.
Новые смягчения от властей
Пока достаточно, по его мнению, смягчение действующих норм. Правительство РФ 21 июня сообщило о смягчении требований по обязательной продаже валютной выручки для экспортеров.
«Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», — сообщается в комментарии правительства.
Теперь экспортерам разрешили зачислять на свои счета в уполномоченных банках 60% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, а ранее было не менее 80%. Эта мера будет действовать до 30 апреля 2025 года.
Курс юаня на Мосбирже после этого решения мало изменился: китайская валюта подорожала на 30 копеек до 12,3 рубля.
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