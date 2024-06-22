Сошлись во мнении: как рубль удержат от переукрепления

Аналитики сразу вспомнили резкое укрепление рубля с мая по декабрь 2022 года и последующее постепенное падение рубля в августе-октябре. Это вынудило власти ввести для экспортеров обязательный возврат выручки в Россию и продажу на Мосбирже. Ряд экспертов допустил, что Центробанк, правительство могут отменить эту норму, чтобы не допустить еще большего укрепления рубля.