Россия поставила в Китай первую партию свинины

В апреле Россельхознадзор сообщил, что первая партия российской свинины прибыла в Китай. Информации о проблемах с поставкой ведомство не получало. Позднее, в рамках Петербургского экономического международного форума, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что российские предприятия поставили в Китай порядка 4,26 тысячи тонн свинины. Ожидается, что до конца текущего года эта цифра может вырасти минимум до 15 тысяч тонн.