Отвязался: почему снизилось влияние нефти на рубль

Юань к рублю подешевел с 13 рублей в апреле до 12,2 рубля в июне, согласно данным торгов. Последние несколько дней китайская валюта скачкообразно тестировал аотметки в 11,5 рубля и даже уходила под 11 рублей за юань.
При этом спотовая цена нефти основного российского экспортного сорта Urals за этот период упала с 84,2 до 67,6 доллара за баррель.
В прежние годы между стоимостью нефти и курсом рубля была очень высокая средне- и краткосрочная корреляция между изменениями котировок- дорожающая нефть укрепляла рубль или наоборот, напомнил Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».
Колебания цены рубля и нефти приводили к трансграничным перетокам капитала. Но поскольку за последние два года из России ушли западные инвесторы, а наш валютный рынок оказался под жесткими внутренними и внешними ограничениями, прямая зависимость между стоимостью нефти и рублем почти пропала, пояснил он.
Начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олег Абелев также убежден, что сейчас нет прямой корреляции между рублем и нефтью. По его мнению, рубль укрепляется на конкретных внутрироссийских причинах — продлении периода репатриации валютной выручки, сохранении жесткой денежно-кредитной политики ЦБ (высокая ключевая ставка в 16%), удовлетворения всего спроса на валюту.
Указ работает
Основным фактором поддержки рубля остается указ президента об обязательном возврате и продаже в РФ выручки, которую российские экспортеры получают за рубежом. Ключевым условием для динамики курса рубля остаются не только объемы продажи валюты российскими экспортерами, но и спрос на нее со стороны импортеров и населения, пояснил Александр Потавин.
Ряд крупнейших российских экспортеров исполняют указ президента на 100% или перевыполняют его, заявил «Интерфаксу» замминистра финансов Алексей Моисеев. Его действие продлили до 30 апреля 2025 года, и это поддерживает рубль.
Ранее российские компании, получавшие рубли за экспорт своей продукции за рубежом, вынуждены были покупать доллары и евро, чтобы выполнить указ и продать валютную выручку в РФ. Это привело к падению курса рубля и появлению второго «серого» валютного рынка для российских экспортеров. Но теперь экспортеры получают освобождение от обязательной продажи, если более 50% контракта оплачено рублями. В этом случае правительственная комиссия по иностранным инвестициям разрешает экспортерам не зачислять в уполномоченные банки и не продавать валюту по таким внешнеторговым контрактам. Также увеличен со 90 до 120 дней срок зачисления выручки на счета. Эти послабления снизили давление курса рубля и спрос на валюту.
Слабый импорт и спрос иностранцев
Другой значимый фактор майского укрепления рубля связан со слабым импортом. По оценкам аналитиков Сбербанка, импорт в Россию сейчас примерно на 30% ниже, чем мог быть. В реальном выражении импорт сейчас находится на локальных минимумах и не увеличивается с 3-го квартала 2023 года, когда он упал из-за ослабления рубля.
Такого мнения придерживается и Анастасия Власова, аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции». Предварительные данные за апрель и результаты марта показывают, что импорт отстал от нормальных значений примерно на 15%.
«Этим и объясняется укрепление рубля в последний месяц. Проблемы с импортом могут завершиться в ближайшие месяцы, тогда курс ослабнет быстрее», — отметил она.
Тесные связи
По мнению Людмилы Рокотянской, эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», глобально связь между рублем и стоимостью нефтебочки сохраняется. Однако в краткосрочной и даже среднесрочной перспективах возможна раскорреляция рубля и нефти.
Связано это в первую очередь с фактором платежей. «По экспорту они могут проходить с лагом вплоть до нескольких месяцев — сперва происходит поставка нефти, затем оплата, — пояснила она. — По импорту ситуация обратная — теперь зарубежные поставщики все чаще требуют от российских компаний предоплату и не готовы работать по авансовой схеме».
Все это делает курс рубля сложно прогнозируемым, считает она. Есть также и другие факторы, которые могут оказывать пусть и краткосрочное, но все-таки сильное влияние на курс национальной валюты.
«Это, например, крупные сделки по выкупу долей бизнеса у покидающих страну нерезидентов», — отметила Людмила Рокотянская.
Эксперты считают, что по мере восстановления импорта и активизации выкупа активов у нерезидентов стоит ожидать постепенного ослабления рубля. Иностранцы будут покупать валюту на Мосбирже на полученные рубли от продажи своих активов. Затем купленную валюту в РФ они будут выводить за рубеж.
Падение отложено
Рубль сейчас не так быстро реагирует на изменения цены нефти: валютная выручка от продажи сырья приходит на наш рынок с задержкой на 1−2 месяца, пояснил Александр Потавин.
Поскольку Центробанк сейчас выключен из процесса оперативного вмешательства в валютный рынок, динамика курса российского рубля является производной от текущего спроса и предложения валюты на рынке, то есть от сальдо торгового баланса и счета текущих операций.
В мае укрепление рубля можно было связать с высокими объемами притока валюты от продажи нефти по повышенным ценам в апреле (котировки Brent тогда поднимались выше 90 долларов за баррель), считает эксперт.
«В начале июня стоимость Brent опускалась ниже 80 долларов за баррель — это значит, что в августе мы увидим объективное снижение притока валюты от экспорта», — считает Александр Потавин.
В этот период возможно падение рубля. Есть и еще один фактор, который потенциально негативно будет влиять на курс рубля ближе к осени — снижение объемов обязательной продажи валюты от экспорта.
«Стало известно, что 30 мая подписано постановление правительства № 725, которым вводятся послабления по обязательной продаже валютной выручки, а для некоторых экспортеров ее вообще отменяют», — пояснил Александр Потавин.
Чем меньше приходит в Россию валюты, тем слабее будет торговаться курс рубля. «Вероятно, развитие этого процесса мы увидим в 3−4-м кварталах этого года», — прогнозирует он.
Еще до введения санкций против Национального клирингового центра Мосбиржи большая часть валютных торгов происходила на внебиржевом рынке — между банками. После санкций 12 июня и прекращения торгов долларами и евро на бирже теперь спекулятивный спрос еще больше снизится. Этот фактор может дополнительно поддержать рубль.
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