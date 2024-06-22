Отвязался: почему снизилось влияние нефти на рубль

Ранее российские компании, получавшие рубли за экспорт своей продукции за рубежом, вынуждены были покупать доллары и евро, чтобы выполнить указ и продать валютную выручку в РФ. Это привело к падению курса рубля и появлению второго «серого» валютного рынка для российских экспортеров. Но теперь экспортеры получают освобождение от обязательной продажи, если более 50% контракта оплачено рублями. В этом случае правительственная комиссия по иностранным инвестициям разрешает экспортерам не зачислять в уполномоченные банки и не продавать валюту по таким внешнеторговым контрактам. Также увеличен со 90 до 120 дней срок зачисления выручки на счета. Эти послабления снизили давление курса рубля и спрос на валюту.