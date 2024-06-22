Как вернуть деньги за отмененный по вине оператора тур

«Однако не все туристы решаются на борьбу за свои законные права и еще меньше готовы обращаться в суд, считая, что это хлопотно и бесполезно. Максимум, что могут сделать люди, попавшие в неприятную ситуацию, — это оставить негативный отзыв в соцсетях на сайте. А зря! За свои права стоит побороться», — уверяет адвокат.