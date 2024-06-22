Как вернуть деньги за отмененный по вине оператора тур

Интернет пестрит историями не довольных услугами турфирм граждан. Среди них и отмена тура, и предоставление отеля низкой категории, и перенос дня выезда, и многое другое.
«Однако не все туристы решаются на борьбу за свои законные права и еще меньше готовы обращаться в суд, считая, что это хлопотно и бесполезно. Максимум, что могут сделать люди, попавшие в неприятную ситуацию, — это оставить негативный отзыв в соцсетях на сайте. А зря! За свои права стоит побороться», — уверяет адвокат.
По его словам, на туристов распространяются все положения закона «О защите прав потребителя», и они могут потребовать у турфирмы компенсации материального и морального ущерба.
По этому же закону туристическому агентству или оператору придется оплатить штраф, если они не вернут средства добровольно. Такой штраф составляет 50% от суммы, которую не выплатили в срок.
Можно потребовать и неустойку. За каждый день просрочки она составит 3% от суммы требований, но не больше полной стоимости путевки, разъясняет Шиманский.
В вопросах возврата денег за путевки туроператор и турагент действуют совместно, поэтому, по словам эксперта, обращаться можно к любому из них.
Если вы заключали договор с агентом, в первую очередь стоит обратиться к нему. Однако ответственность за неисполнение или некачественное исполнение услуги лежит все же на туроператоре.
Конфликт может быть разрешен в досудебном порядке путем подачи претензии к качеству тура. Если вы подписали договор с турагентом, то требование о возврате средств лучше направить ему, поскольку он исполняет обязательства и перед клиентами, и туроператорами.
«Если турагент не ответит на претензию в течение десяти дней или откажется возвращать денежные средства, необходимо обратиться в суд и указать в качестве ответчика турагента, в качестве соответчика — туроператора», — разъясняет адвокат.
Если же турагентство и туроператор на ваши письма и претензии не отреагировали или отказываются вернуть деньги, можно направить жалобу в Роспотребнадзор, прокуратуру, Ростуризм, министерство культуры. Все эти ведомства проверят законность действий туроператора, и результаты проверки вы сможете приложить к исковому заявлению в суд, пояснил адвокат.
Иск подается в суд по месту жительства истца, либо по месту госрегистрации турфирмы (по месту заключения договора).
В какой суд обращаться — зависит от суммы исковых требований.
Если она составляет менее 50 тысяч рублей, следует обращаться к мировому судье, если более — то в районный суд. К исковому заявлению обязательно нужно приложить расчет исковых требований. По закону «О защите прав потребителей» такие иски не облагаются госпошлиной, за исключением случаев, когда цена иска каждого из истцов превышает 1 миллион рублей.
Александр Шиманский не рекомендует пострадавшим самостоятельно судиться с турфирмами, так как последние имеют больший опыт сутяжничества, в отличии от обычного человека.
Туроператоры нередко затягивают процессы, а то и подают встречный иск о клевете, заботясь о своей деловой репутации, и гражданин рискует сам оказаться в роли ответчика.
Адвокат объяснил также, что, если решение суда никто не обжалует, оно вступит в силу через месяц после вынесения судебного акта. Истцу выдадут исполнительный лист, который нужно передать в ФССП или в банк, где открыт расчетный счет туроператора.
Таким образом, чтобы не испортить себе отпуск, надо обращаться за помощью к известным, проверенным компаниям, зарекомендовавшим себя положительно в сфере оказания туристических услуг.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева