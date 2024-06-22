Как благоустроить двор за счет государства

Благоустройство относится к вопросам местного значения. Для финансирования проектов в сфере благоустройства стоит обратить внимание на такой механизм, как инициативное бюджетирование. В чем его суть, рассказала заместитель директора высшей школы финансов, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Бондаренко.