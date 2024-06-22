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Как благоустроить двор за счет государства

Благоустройство относится к вопросам местного значения. Для финансирования проектов в сфере благоустройства стоит обратить внимание на такой механизм, как инициативное бюджетирование. В чем его суть, рассказала заместитель директора высшей школы финансов, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Бондаренко.

Источник: Агентство «Москва»

Жители обращаются с инициативой к местным властям и предлагают профинансировать тот или иной проект.

Важно, что жители также финансово участвуют в реализации проекта. «Как правило, речь идет о символическом софинансировании проекта в размере нескольких процентов от его общей стоимости», — объясняет эксперт.

В дальнейшем проект проходит стадию конкурсного отбора на уровне субъекта РФ. Если он одобрен, то на его реализацию будут выделены денежные средства из бюджета субъекта РФ и из местного бюджета.

Как подчеркивает экономист, в разных регионах России на текущий момент сформировались свои уникальные практики в сфере инициативного бюджетирования.

Помимо региональных практик, механизм инициативного бюджетирования есть и на федеральном уровне в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

По данным доклада Минфина о лучших практиках развития инициативного бюджетирования в субъектах РФ и муниципальных образованиях в 2022 году на реализацию проектов инициативного бюджетирования из средств бюджетов разных уровней было выделено 41,41 млрд рублей, внебюджетные источники (т.е. средства жителей, организаций, иные источники) — 3.05 млрд рублей.

Для сравнения — в 2012 году общий объем финансирования проектов ИБ из бюджетных и внебюджетных источников составил 2,39 млрд рублей.

«Практика инициативного бюджетирования активно развивается и поддерживается на разных уровнях», — констатировала Татьяна Бондаренко.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева