Как благоустроить двор за счет государства

Жители обращаются с инициативой к местным властям и предлагают профинансировать тот или иной проект.
Важно, что жители также финансово участвуют в реализации проекта. «Как правило, речь идет о символическом софинансировании проекта в размере нескольких процентов от его общей стоимости», — объясняет эксперт.
В дальнейшем проект проходит стадию конкурсного отбора на уровне субъекта РФ. Если он одобрен, то на его реализацию будут выделены денежные средства из бюджета субъекта РФ и из местного бюджета.
Как подчеркивает экономист, в разных регионах России на текущий момент сформировались свои уникальные практики в сфере инициативного бюджетирования.
Помимо региональных практик, механизм инициативного бюджетирования есть и на федеральном уровне в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
По данным доклада Минфина о лучших практиках развития инициативного бюджетирования в субъектах РФ и муниципальных образованиях в 2022 году на реализацию проектов инициативного бюджетирования из средств бюджетов разных уровней было выделено 41,41 млрд рублей, внебюджетные источники (т.е. средства жителей, организаций, иные источники) — 3.05 млрд рублей.
Для сравнения — в 2012 году общий объем финансирования проектов ИБ из бюджетных и внебюджетных источников составил 2,39 млрд рублей.
«Практика инициативного бюджетирования активно развивается и поддерживается на разных уровнях», — констатировала Татьяна Бондаренко.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева