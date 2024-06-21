В Роскачестве рассказали, в чём опасность досрочного погашения кредита

«Банки неохотно выдают новые кредиты таким закредитованным заёмщикам, тем более что и ЦБ запрещает банкам выдавать такие кредиты. Поэтому банкам нужно выбирать, кто лучше: закредитованный клиент с высокой долговой нагрузкой или клиент с отличной кредитной историей, закрывающий кредиты досрочно. Высока вероятность, что банки будут закрывать глаза на досрочные погашения и выбирать незакредитованных заёмщиков, которые не допускают просрочек», — заключила специалист.