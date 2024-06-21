В Роскачестве рассказали, в чём опасность досрочного погашения кредита

«Если заёмщик внимательно читает договор, уведомляет финансовую организацию о досрочном погашении в установленные сроки, проверяет, что досрочное погашение прошло и отразилось в кредитной истории, то никаких последствий для заёмщика нет. Он экономит деньги на переплате, а высвободившиеся средства может инвестировать. Кроме того, закрыв кредит без просрочек, вы улучшаете кредитную историю», — объяснила специалист.
Тем не менее, по её словам, выдавая кредит, банк рассчитывает не только получить обратно свои деньги, но и прибыль с заёмщика.
«Лучшим клиентом для финансовой организации будет заёмщик, который выплачивает кредит в срок и погашает его строго по графику. Тот, кто досрочно погашает кредит, лишает банк прибыли», — предупредила собеседница RT.
На основании очень хорошей кредитной истории банк не может отказать клиенту в новом кредите, добавила она.
«Однако финальное решение всегда остаётся за банком: если он видит, что клиент в кредитной истории имеет целый ряд быстрых досрочных погашений, то может и отказать в выдаче нового кредита», — считает Вяльшина.
В текущей ситуации, когда уровень закредитованности населения высок, у некоторых заёмщиков портится кредитная история просто потому, что они не в силах погасить сразу все кредиты и допускают просрочки, напомнила она.
«Банки неохотно выдают новые кредиты таким закредитованным заёмщикам, тем более что и ЦБ запрещает банкам выдавать такие кредиты. Поэтому банкам нужно выбирать, кто лучше: закредитованный клиент с высокой долговой нагрузкой или клиент с отличной кредитной историей, закрывающий кредиты досрочно. Высока вероятность, что банки будут закрывать глаза на досрочные погашения и выбирать незакредитованных заёмщиков, которые не допускают просрочек», — заключила специалист.
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