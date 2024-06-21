В Минсельхозе ждут подорожания зерна в России

«Нам нужно увеличение цены на внутреннем рынке. Оно должно быть разумным для того, чтобы не пострадал сектор переработки, не пострадал сектор животноводства, потому что у нас с вами баланс внутри страны должен сохраняться», — подчеркнула глава Минсельхоза.