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Упадут ли цены на жилье на вторичке

Спрос на вторичном рынке жилья в настоящее время невысокий, число ипотечных покупок в годовом выражении сократилось вдвое на фоне высоких процентных ставок. Приведет ли низкий спрос к снижению цен на готовые метры — рассказал Финансам Mail.ru директор направления «Вторичный рынок» ИНКОМ-Недвижимость Сергей Шлома.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, цены будут постепенно снижаться примерно на 1% в месяц — это то, «к чему психологически готовы продавцы».

Количество звонков и обращений сейчас очень невелико, но они стали предметными — по конкретным квартирам.

«Поэтому объем покупок и продаж не сократился так сильно, как можно было ожидать», — говорит эксперт.

Апрель и май по числу сделок были примерно на одном уровне и на 25% уступили аналогичному периоду прошлого года.

«С рынка ушли инвесторы и остались те, кому требуется решить жилищный вопрос. Ипотеку берут в основном для доплаты за квартиру при альтернативной сделке», — отмечает Сергей Шлома.

Продавцы пока стараются держать цены и скидки не увеличивают — в условиях низкой заинтересованности покупателей часть из них снимает с продажи свои объекты в ожидании лучших условий для спроса.

Что касается вторичного рынка старой Москвы, то, по данным Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость, средняя цена квадратного метра составляет 283,2 тыс. руб., за месяц +0,2%, год к году +3%.

На вторичке Новой Москвы 1 кв. м в среднем стоит 206,6 тыс. руб. По сравнению с апрельским показателем −0,2%, с майским 2023 г. +2%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева