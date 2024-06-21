Упадут ли цены на жилье на вторичке

По его словам, цены будут постепенно снижаться примерно на 1% в месяц — это то, «к чему психологически готовы продавцы».
Количество звонков и обращений сейчас очень невелико, но они стали предметными — по конкретным квартирам.
«Поэтому объем покупок и продаж не сократился так сильно, как можно было ожидать», — говорит эксперт.
Апрель и май по числу сделок были примерно на одном уровне и на 25% уступили аналогичному периоду прошлого года.
«С рынка ушли инвесторы и остались те, кому требуется решить жилищный вопрос. Ипотеку берут в основном для доплаты за квартиру при альтернативной сделке», — отмечает Сергей Шлома.
Продавцы пока стараются держать цены и скидки не увеличивают — в условиях низкой заинтересованности покупателей часть из них снимает с продажи свои объекты в ожидании лучших условий для спроса.
Что касается вторичного рынка старой Москвы, то, по данным Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость, средняя цена квадратного метра составляет 283,2 тыс. руб., за месяц +0,2%, год к году +3%.
На вторичке Новой Москвы 1 кв. м в среднем стоит 206,6 тыс. руб. По сравнению с апрельским показателем −0,2%, с майским 2023 г. +2%.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева