Спрос определяет обмен: что получат российские инвесторы

Олег Абелев пояснил, что нерезиденты заинтересованы в получении при обмене на заблокированные активы то, что им полагается. Деньги со специального транзитного счета нерезиденты вывести смогут, но для этого нужно разрешение регуляторов стран, в которых располагаются нерезиденты. «Основная загвоздка в возможности вывести деньги нерезидентами со специального транзитного счета на свои счета через свою инфраструктуру. Пойдут ли на это регулятора стран нерезидентов — это открытый вопрос. В противном случае вся эта операция и справедливый обмен окажется под угрозой», — считает эксперт.