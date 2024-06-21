Спрос определяет обмен: что получат российские инвесторы

Поскольку Россия заблокировала в 2022 году все активы иностранных инвесторов на национальных счетах в ответ на блокировку активов российских инвесторов в западных юрисдикциях, то вскоре обе стороны договорились о возможном встречном обмене заблокированными активами. Сбор заявок от российских инвесторов стартовал в 10:00 25 марта и завершился 8 мая в 19:00. Российские инвесторы подали более 1 млн заявок, единая стартовая ставка каждого лота равна средней стоимости лота и составляет 353,1 млн рублей.
В заявках российских инвесторов более 2,5 тыс. разных иностранных ценных бумаг.
Следующий этап обмена заблокированными активами — «Инвестпалата» с 3 июня до 5 июля начинает прием заявок от нерезидентов на выкуп заблокированных Россией ценных бумаг. Окончательные расчеты в рамках обмена активами запланированы на 29 июля.
Российским инвесторам было разрешено выставить заявки для продажи заблокированных ценных бумаг на сумму не более 100 тыс. рублей через своих брокеров, доверительных управляющих или через управляющие компании паевых инвестиционных фондов. Начальная стоимость ценных бумаг определяется в рублях по курсу Банка России на основании цены закрытия торгов 22 марта 2024 года на бирже первичного листинга.
Обмен под вопросом
По мнению начальника аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траста», к.э.н. Олега Абелева, многое будет зависеть от того, насколько активно нерезиденты будут подавать заявки в период с 3 июня по 5 июля. «Не уверен, что активность иностранных нерезидентов будет тождественна активности российских нерезидентов, которые в течение предоставленного им срока подали заявки примерно на 35 млрд рублей», — отметил он.
Олег Абелев пояснил, что нерезиденты заинтересованы в получении при обмене на заблокированные активы то, что им полагается. Деньги со специального транзитного счета нерезиденты вывести смогут, но для этого нужно разрешение регуляторов стран, в которых располагаются нерезиденты. «Основная загвоздка в возможности вывести деньги нерезидентами со специального транзитного счета на свои счета через свою инфраструктуру. Пойдут ли на это регулятора стран нерезидентов — это открытый вопрос. В противном случае вся эта операция и справедливый обмен окажется под угрозой», — считает эксперт.
Но самый ожидаемый вариант, по его мнению, — это то, что инфраструктура стран нерезидентов позволит им вывести деньги со специального транзитного счета. «Иначе сделка может быть заморожена и на очень длительное время», — прогнозирует Олег Абелев.
По оценкам Минфина, объем замороженных активов составляет 1,5 трлн рублей примерно у 3,6 млн инвесторов. В Минфине рассчитывают, что 2,5 млн из них смогут вернуть средства в рамках обмена.
«В рамках обмена активов российские инвесторы подали заявок на 35,3 млрд рублей. Объем заявок не столь большой, как мог бы быть. По оценкам, зарубежные активы заморожены у 3,6 млн инвесторов. При этом у 2,5 млн человек размер вложений не превышает 100 тыс. рублей», — напомнила экономист и создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе.
Ранее генеральный директор «Инвестиционной палаты» Алексей Седушкин отмечал, что спрос у нерезидентов исчисляется десятками миллиардов рублей.
По мнению Ольги Гогаладзе, проблему при обмене создает реакция зарубежных депозитариев. Так, люксембургский депозитарий Clearstream заявил, что не будет оказывать содействия в обмене заблокированными активами между российскими и иностранными инвесторами. Власти Бельгии отказались признавать обмен. «Есть риск, что эти заявления сорвут всю цепочку обмена. Так как Clerstream и Euroclear просто не дадут зарубежным инвесторам вывести эти бумаги с транзитных счетов», — отметила она.
Все будет зависеть от спроса зарубежных инвесторов. «Если он будет и покроет предложение россиян хотя бы в частичном объеме, обмен может пройти успешно», — прогнозирует Ольга Гогаладзе. Замороженные бумаги будут выведены на транзитные счета, а российские инвесторы получат деньги нерезидентов со счетов типа «C». Нерезидентам же останется решать вопрос с властями для вывода бумаг с транзитных счетов.
У сделки два варианта развития событий, полагает Ольга Гогаладзе. Первый вариант — успешное проведение обмена, высокий спрос со стороны нерезидентов, получение россиянами денег взамен активов и легкий вывод бумаг нерезидентам. В таком случае возможен второй раунд обмена.
Второй вариант — негативный. Спрос у нерезидентов будет намного ниже, чем предложение россиян. Это приведет к тому, что замороженные активы в большей степени или даже полностью вернутся обратно на счета россиян и останутся замороженными. «Второго раунда обмена в таком случае ожидать не стоит», — подчеркнула эксперт.
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