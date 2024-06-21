Сбербанк сохраняет курс на увеличение дивидендов

Индексы Мосбиржи и РТС накануне в очередной раз не показали единой динамики, ориентируясь на официальный курс доллара ЦБ РФ. Рублевый индикатор после падения до очередного минимума с декабря 2023 года и пробоя отметки 3000 пунктов коррекционно вырос на 3,2%, вернувшись выше 3100 пунктов с ближайшим сопротивлением 3190 пунктов. Долларовый РТС снизился на 0,2% и стремился к поддержке 1150 пунктов из-за ослабления курса рубля.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов потерял 6,7%, достигнув 11,94 ₽, отступив от достигнутого ранее на неделе пика с мая. Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 85,41 ₽ и 91,45 ₽ соответственно, также скорректировавшись наверх.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить наметившееся накануне восходящее движение с возможными целями 3190 и 3225 пунктов по индексу Мосбиржи, при этом стабилизация выше последней отметки (средняя полоса Боллинджера дневного графика) могла бы предвещать восстановление в район 3400 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Волатильность на российском рынке в новых санкционных реалиях, а также при ухудшении фискальных и монетарных перспектив резко выросла, но интерес к акциям не потерян. В пятницу от акционеров Сбербанка ожидают одобрения дивидендов за 2023 год в размере 33,3 ₽ на бумагу с доходность 10,6%, при этом в банке подчеркивают нацеленность на дальнейшее увеличение выплат, что позволяет бумагам сохранять стабильность даже в условиях турбулентности всего рынка. Сложная ситуация при этом складывается для Новатэка, который ждет введение санкций ЕС против российского СПГ. СМИ также сообщили о выходе китайского технологического партнера Новатэка Wison из проектов в РФ, что может затронуть проект «Арктик СПГ-2».
События дня:
- предварительные индексы деловой активности в секторе производства и услуг стран Европы (10.15−11.30 мск) и США (16.45 мск) в июне
- продажи домов на вторичном рынке США в мае (17.00 мск)
- форум стран БРИКС+ в Казани
- акционеры Сбербанка обсудят дивиденды за 2023 год
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