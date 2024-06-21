Сбербанк сохраняет курс на увеличение дивидендов

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить наметившееся накануне восходящее движение с возможными целями 3190 и 3225 пунктов по индексу Мосбиржи, при этом стабилизация выше последней отметки (средняя полоса Боллинджера дневного графика) могла бы предвещать восстановление в район 3400 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика). Волатильность на российском рынке в новых санкционных реалиях, а также при ухудшении фискальных и монетарных перспектив резко выросла, но интерес к акциям не потерян. В пятницу от акционеров Сбербанка ожидают одобрения дивидендов за 2023 год в размере 33,3 ₽ на бумагу с доходность 10,6%, при этом в банке подчеркивают нацеленность на дальнейшее увеличение выплат, что позволяет бумагам сохранять стабильность даже в условиях турбулентности всего рынка. Сложная ситуация при этом складывается для Новатэка, который ждет введение санкций ЕС против российского СПГ. СМИ также сообщили о выходе китайского технологического партнера Новатэка Wison из проектов в РФ, что может затронуть проект «Арктик СПГ-2».