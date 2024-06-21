Мосбиржа запускает автоматический перенос заявок с дневной на вечернюю сессию

Важно отметить, что данное нововведение распространяется только на те инструменты, которые доступны в рамках вечерней торговой сессии. Рыночные заявки, включая те, что на аукцион закрытия, лимитные заявки без сохранения в котировках, лимитные заявки на аукцион закрытия, пассивные заявки (Passive only, Book-or-Cancel), заявки профессиональных участников рынка и их клиентов, не участвующих в вечерних торгах, автоматически переноситься не будут. Эти заявки будут сняты биржей.