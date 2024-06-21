Мосбиржа запускает автоматический перенос заявок с дневной на вечернюю сессию

Согласно сообщению торговой площадки, после завершения основной торговой сессии неисполненные заявки с указанием цены и объёма, а также айсберг-заявки будут автоматически переходить в аукцион закрытия основной сессии, аукцион открытия и торговый период на вечерней торговой сессии поэтапно. На каждом из этих этапов заявка может быть исполнена при наличии встречного предложения.
Важно отметить, что данное нововведение распространяется только на те инструменты, которые доступны в рамках вечерней торговой сессии. Рыночные заявки, включая те, что на аукцион закрытия, лимитные заявки без сохранения в котировках, лимитные заявки на аукцион закрытия, пассивные заявки (Passive only, Book-or-Cancel), заявки профессиональных участников рынка и их клиентов, не участвующих в вечерних торгах, автоматически переноситься не будут. Эти заявки будут сняты биржей.
На данный момент, по окончании основной торговой сессии, все оставшиеся неудовлетворёнными (полностью или частично) заявки снимаются биржей перед началом вечерних торгов.
Биржа также подчёркивает, что автоматический перенос заявок не распространяется на инструменты рынка облигаций.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева