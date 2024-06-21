Каким будет курс рубля 24 июня 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций завершал неделю разнонаправленной динамикой. Индекс Мосбиржи в основном двигался на уровне 3100−3120 п. Слабость рубля и ценовой позитив в нефти поддержали сентимент, в то время как фактор пятницы и активность санкционного фона сдерживали восстановление.
Внешние настроения оставались слабыми. В зоне отрицательных значений закрылись основные индексы КНР, в минусе торговались европейские площадки и начали день биржи США. Предварительные июньские индексы деловой активности PMI в производстве и секторе услуг в еврозоне вышли ощутимо слабей ожиданий, соответствующие показатели по США, напротив, оказались сильнее прогнозов.
На старте будущей недели инвесторы могут обратить внимание на оценку текущей ситуации и индекс делового климата IFO в Германии за июнь. Важных корпоративных событий в понедельник не ожидается.
С технической точки зрения, ближайшей важной целью по индексу Мосбиржи должна стать отметка 3200 п.. При сопутствующей конъюнктуре он может продвинуться к ней на будущей неделе. Прогноз на 24 июня по индексу Мосбиржи — 3085−3185 п.
Наш прогноз на будущую неделю по курсу рубля к доллару (на базе индикаторов срочного рынка) — 86−89. Прогноз по биржевому курсу юаня — 11,7−12,7 ₽ Решение правительства о смягчении требований об обязательной продаже валютной выручки было в целом ожидаемым, это позволит приблизить курс рубля к более низким, экономически обоснованным уровням. Юань краткосрочно может подойти поближе к 13, доллар — под 90. Более серьезное восстановление инвалют краткосрочно маловероятно, поскольку приближается налоговый период, а цены на нефть в последнее время достаточно комфортны. Кроме того, из-за санкционного давления могут сохраняться проволочки в расчетах за импорт, вследствие чего спрос на иностранные деньги нестабилен.
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