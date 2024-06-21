Каким будет курс рубля 24 июня 2024: прогноз эксперта

Наш прогноз на будущую неделю по курсу рубля к доллару (на базе индикаторов срочного рынка) — 86−89. Прогноз по биржевому курсу юаня — 11,7−12,7 ₽ Решение правительства о смягчении требований об обязательной продаже валютной выручки было в целом ожидаемым, это позволит приблизить курс рубля к более низким, экономически обоснованным уровням. Юань краткосрочно может подойти поближе к 13, доллар — под 90. Более серьезное восстановление инвалют краткосрочно маловероятно, поскольку приближается налоговый период, а цены на нефть в последнее время достаточно комфортны. Кроме того, из-за санкционного давления могут сохраняться проволочки в расчетах за импорт, вследствие чего спрос на иностранные деньги нестабилен.